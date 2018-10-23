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بيع آخر سيارات إلفيس بريسلي في مزاد علني



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بيعت آخر سيارة كاديلاك فاخرة كانت مملوكة من نجم الروك العالمي الراحل إلفيس بريسلي، في 20 أكتوبر الجاري.



وجنت السيارة من طراز "Cadillac de Ville Estate Wagon 1972"، خلال مزاد علني بالنمسا، مبلغ 69 ألف يورو فقط، رغم أن القائمين على المزاد كانوا ينتظرون أن تباع بمبلغ يتراوح ما بين 150 و200 ألف يورو.

وأطلقت شركة كاديلاك حينها نموذجين من هذه السيارة فقط، واحد صنع لإلفيس بريسلي، وآخر للمطرب الشهير، دين مارتن، وزودت السيارتان بفرش جلدي فاخر، ومحرك قوي بسعة 7.7 لتر، وعزم 220 حصانا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بأربع مراحل.


واستعمل إلفيس السيارة التي بيعت مؤخرا حتى آخر أيام حياته، وقطع فيها مسافة 100 ألف كلم تقريبا.




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