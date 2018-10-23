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صور - نفوق خيول اثر اندلاع حريق في اسطبل بسيفيون



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جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي- عملت طواقم إطفاء وإنقاذ على اخماد حريق شبّ في اسطبل خيول بشارع "هفراديم" في يشوف سيفيون (مركز البلاد)، والذي أسفر عن نفوق عدد من الخيول. 



وصل الى المكان ممثلون عن جمعية الرفق بالحيوان، وقد تمّت المباشرة بالتحقيق في أسباب اندلاع الحريق.




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