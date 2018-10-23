كيف, تغيرت, ملامح, كارول, سماحة, في, عمر, الثمانين!,

خاضت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، تجربة تحدي العمر رفقة شقيقها باتريك سماحة، في أول لقاء إعلامي له معه، والذي كشفت خلاله عن أكثر ما يقلقها عند تقدمها في السن.

كارول سماحة، قالت: «إن أكثر ما يقلقها عند تقدمها في السن هو أن تفقد أحدا من عائلتها خاصة والدتها وأشقاءها وزوجها وتتمنى ألا يأتي هذا اليوم«.وأضافت خلال لقائها في برنامج «حكايتي مع الزمان»، مع الإعلامية ريما الكركي، والمذاع عبر تلفزيون دبي، عند وصولها لتحدي الستين من عمرهخا: «أن وجهها أصبح يشبه السي في، فكل تجعيدة فيه تحكي قصة ورواية، وهناك مثل فلسطيني يقول: “وجه بلا تجاعيد وجه بلا تاريخ أو قصة».وكشفت أنها عندما تصل لهذا السن، فلا يهمها مظهرها بقدر صوتها وصحتها وحياتها تتمحور حول ابنتها، أما باتريك سماحة، فقال: «إنه في سن السبعين سيعود إلى أصوله في لبنان ويعيش حياة اجتماعية بين كندا ولبنان».وفي المرحلة العمرية الأخيرة، وهي عمر الثمانين، أكدت كارول أنها مقتنعة بمظهرها الثمانيني والطراوة التي طغت على ملامحها، أما شقيقها فأكد أن ملامحه ترسم تعب الحياة، و أنه يعتبر حبه لزوجته وأولاده أفضل إنجاز.