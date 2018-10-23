تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-24 16:40:16 العالم على موعد مع أول هاتف "دون أزرار أو منافذ" |  2019-01-24 16:40:29 حماس تعلن رفضها المنحة القطرية |  2019-01-24 14:57:54 الناصرة - انعقاد المؤتمر ال 6 لمدققي الحسابات في البلاد‎ |  2019-01-24 14:42:36 فصل مؤذن مسجد الجزار في عكا لممارسته رياضة بناء الاجسام |  2019-01-24 14:26:46 لبنان وسوريا ضمن القائمة النهائية لترشيحات الأوسكار |  2019-01-24 14:01:19 مصر.. مصرع 11 شخصا وإصابة 20 في حادث مأساوي |  2019-01-24 13:47:33 مصرع طفلين بحادثين منفصلين في بيت لحم والخليل |  2019-01-24 13:38:31 فيديو -اعتقال شاب عربي من الرملة بعد أن قام بتوثيق نفسه وهو يحفر قبر لأُخته "مكانك هنا قرب النفايات" |  2019-01-24 13:20:23 عقار ثوري للسرطان يضرب "ساعته البيولوجية" |  2019-01-24 12:57:18 قبول الطالبة حلا عيشان في الصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية الأهلية-الجديدة المكر لجامعة حيفا |  2019-01-24 12:29:29 فيديو - اتهام رجل 50 عاما من جسر الزرقاء بتجارة المخدرات بعد توثيقه عن طريق طائرة وعميل سري للشرطة |  2019-01-24 12:24:31 اختيار الكليَّة الأرثوذكسيَّة العربيَّة في حيفا كأفضل مدرسة ثانويَّة عربيَّة في البلاد |  2019-01-24 12:21:31 الناصرة - افتتاح غرف الولادة والعمليات العصرية في مستشفى العائلة المقدسة بحضور نائب الوزير ليتسمان‎ |  2019-01-24 12:07:07 بيت لحم - الأشغال الشاقة 5 سنوات لمدان بقضية هتك عرض |  2019-01-24 11:34:03 سلطة الاطفاء والانقاذ تعقد جلسات عمل مع ممثلي الكنائس في مدينة الناصرة* |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كيف تغيرت ملامح كارول سماحة في عمر الثمانين!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خاضت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، تجربة تحدي العمر رفقة شقيقها باتريك سماحة، في أول لقاء إعلامي له معه، والذي  كشفت خلاله عن أكثر ما يقلقها عند تقدمها في السن.



كارول سماحة، قالت: «إن أكثر ما يقلقها عند تقدمها في السن هو أن تفقد أحدا من عائلتها خاصة والدتها وأشقاءها وزوجها وتتمنى ألا يأتي هذا اليوم«.


وأضافت خلال لقائها في برنامج «حكايتي مع الزمان»، مع الإعلامية ريما الكركي، والمذاع عبر تلفزيون دبي، عند وصولها لتحدي الستين من عمرهخا: «أن وجهها أصبح يشبه السي في، فكل تجعيدة فيه تحكي قصة ورواية، وهناك مثل فلسطيني يقول: “وجه بلا تجاعيد وجه بلا تاريخ أو قصة».


وكشفت أنها عندما تصل لهذا السن، فلا يهمها  مظهرها بقدر صوتها وصحتها وحياتها تتمحور حول ابنتها، أما باتريك سماحة، فقال: «إنه في سن السبعين سيعود إلى أصوله في لبنان ويعيش حياة اجتماعية بين كندا ولبنان».


وفي المرحلة العمرية الأخيرة، وهي عمر الثمانين، أكدت كارول أنها مقتنعة بمظهرها الثمانيني والطراوة التي طغت على ملامحها، أما شقيقها فأكد أن ملامحه ترسم تعب الحياة، و أنه يعتبر حبه لزوجته وأولاده أفضل إنجاز.




كلمات متعلقة

كيف, تغيرت, ملامح, كارول, سماحة, في, عمر, الثمانين!,

تابعونــا

محمد حماقي يطرح ألبومه الجديد "كل يوم من ده" محمد حماقي يطرح ألبومه الجديد "كل يوم من ده" 2019-01-24 | 16:44:18

طرح الفنان المصري ​محمد حماقي​ ألبومه الجديد "​كل يوم من ده​"، عبر قناته الرسمية...

صورة - محمد هنيدي يتحدى تامر حسني بعضلاته صورة - محمد هنيدي يتحدى تامر حسني بعضلاته 2019-01-24 | 14:10:28

بطريقته الكوميدية المعهودة خاض الفنان محمد هنيدي تحدي مع تامر حسني على صورته التي...

شكران مرتجى تعرض على يارا فكرة “ديو” يجمعهما شكران مرتجى تعرض على يارا فكرة “ديو” يجمعهما 2019-01-24 | 13:20:43

وجهت الممثلة السورية ​شكران مرتجى​ رسالة للفنانة اللبنانية يارا عبر حسابها...

ريهام حجاج تنشر صورتها مع زوجها الأول وترد على مهاجميها ريهام حجاج تنشر صورتها مع زوجها الأول وترد على مهاجميها 2019-01-24 | 11:23:34

مازالت الفنانة المصرية ريهام حجاج تتعرض لانتقادات كثيرة بعدما أعلنت عن زواجها من...

أصالة توضح حقيقة خضوعها لعمليات تجميل أصالة توضح حقيقة خضوعها لعمليات تجميل 2019-01-24 | 10:27:52

أثارت الفنانة السورية أصالة، العديد من تساؤلات متابعيها حول خضوعها لعمليات...

التركية مريم أوزيرلي في جلسة تصوير جريئة وتتعرض لانتقادات التركية مريم أوزيرلي في جلسة تصوير جريئة وتتعرض لانتقادات 2019-01-24 | 09:03:45

خضعت الفنانة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بـ«السلطانة هيام» لجلسة تصوير جديدة...

كيف ستكون عودة “أبو غالب” لمسلسل “باب الحارة”!؟ كيف ستكون عودة “أبو غالب” لمسلسل “باب الحارة”!؟ 2019-01-23 | 14:55:54

أعلنت شركة “ميسلون فيلم” المنتجة لمسلسل “باب الحارة”، أنّ الفنان السوري نزار...

تامر حسني يظهر بعضلات مفتولة… ومتابعينه يتهمونه بالحقن! تامر حسني يظهر بعضلات مفتولة… ومتابعينه يتهمونه بالحقن! 2019-01-23 | 12:41:11

نشر الفنان تامر حسني، عبر حسابه على “انستغرام”، صورة جديدة ظهر فيها ببنية قوية...

إليسا تخطف الأنظار في دبي بإطلالة مختلفة إليسا تخطف الأنظار في دبي بإطلالة مختلفة 2019-01-23 | 10:24:43

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا في منتدى دبي الصحي، ظهر الإثنين 21 يناير، لتتحدث عن...

رغم حبها للأطعمة الدسمة.. إليكم سر رشاقة ياسمين صبري رغم حبها للأطعمة الدسمة.. إليكم سر رشاقة ياسمين صبري 2019-01-23 | 08:53:43

صادف اليوم ، عيد ميلاد الفنانة ​ياسمين صبري​ التي أكملت عامها الـ32. وتعتمد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids معلمو سياقة تظاهرة مفرق باقة الغربية اغلاق شارع وزير المواصلات كاتس افتتاح مشروع ممتحني سياقة اضراب الشيخ ناصر دراوشة فيديو قاصر فتاة الناصرة سيارة نشر استنكار مباشر رونالدو ميسي نيمار الكرة الذهبية افضل لاعب في العالم 2015 غرق مصرع رجل 50 عاما شاطئ توفيق آغا البحر قرب نهاريا شفي تسيون قرية المزرعة اعتداء شقيقته اعتقال شاب عمه حيازتها تحمل جهاز خلوي نقال اضاءة شجرة الميلاد سخنين مسيرة كشفية اجواء احتفالية عيد أمين دراوشة الناصرة حادثة وفاة الشرطة غير جنائية خلفية خلفيتها تستبعد التحقيق اسم محمد الاكثر شيوعا بين الاولاد البلاد الاطفال اسرائيل مريم البنات بث مباشرمباشرمشاهدةمتابعةاون لاينبثمباراةماتشبنفيكابايرن ميونخدوري أبطال أوروبامشاهدة بنفيكا مباشر مشاهدة بايرن ميونخ مباشرمشامطاردة قرد حديقة حيوانات في ريشون لتسيون ابرة مخدرة شرطة هرب دهس راكب دراجة هوائية مصرع مقتل حادث ضرب هرب طرق اسعاف شرطة ثانوية دبورية تخريج احتفال تحتفل طلاب الفوج ال 41 ثواني عشر مدرسة اصابات قتيل ابراهيم محمد موسى حسنين النابلسي نابلسي مصرع شاب اضراب عام مجلس عبلين بالغة خطيرة اطلاق نار عبلين شرطة اسعلهفيم حادث طرق اصابة متوسطة سيارة شاحنة الشرطة اسعاف شجار مفرقعات كفر مندا انتشار شرطة قوات منعا تجدد بلدة قرية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com