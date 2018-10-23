لاول, مرة, في, ام, الفحم, :, 6, مرشحين, للرئاسة, و13, قائمة, عضوية,

لاول مرة في تاريخ مدينة ام الفحم الانتخابي يتم تسجيل 13 قائمة للعضوية وتنافس 6 مرشحين على الرئاسة.

قوائم العضوية : الغد المشرق الفحماويّة، أفق جديد، نور المستقبل، نبض الشارع، إعمار، الميزان، شباب التغيير، التوافقيّة للتغيير، التحالف الوطني ( الجبّهة - التجمّع - أوساط شعبيّة)، البيت الفحماوي، ام الفحم للجميع، ام الفحم أوّلاً وقائمة المحامي رفيق.مرشّحو الرئاسة هم: الشيخ خالد حمدان رئيس البلديّة الحالي، الأستاذ تيسير سلمان عن الغد المشرق الفحماويّة، رامز محمود عن أفق جديد، المحامي علي عدنان عن شباب التغيير، د. علي جبارين عن التوافقيّة للتغيير ود. سمير صبحي عن البيت الفحماوي دون أي مرشّحة إمرأة للرئاسة.ومن المتوقع ان تشهد الانتخابات في مدينة ام الفحم تنافسية كبيرة للغاية خاصة على تشكيل المجلس البلدي لانه من الصعب ان يحصل الفائز بانتخابات الرئاسة على مقاعد كبيرة بسبب الكم الكبيررمن قوائم العضوية.