نادي, عائلة, البشارة, يلتقي, المخرج, النصراوي, شادي, سرور,

نظم نادي عائلة البشارة للّاتين في الناصرة أمسية خاصة استضاف فيها في قاعة سينمانا المخرج النصراوي شادي سرور، حيث شاهد خلالها أعضاء النادي فيلم "هواء مقدّس" والذي تمّ تصويره بالكامل تقريباً في مدينة الناصرة واستغرق 11 عاما من التحضير والعمل.

هذا الفيلم الذي كتبه وأخرجه شادي سرور، يروي قصة "ادم" الذي يضطر الى اختلاق فكرة بيع الهواء المقدس للسياح في الناصرة بفترة زيارة قداسة البابا البلاد، ليتمم صفقة بملايين الدولارات لكي يحقق أحلامه وهذا يأخذه الى رحلة تخبطات اجتماعية ودينية وسياسية وعائلية ووجودية.يشارك في بطولة الفيلم الى جانب شادي سرور كل من: داليا عوكل، طارق قبطي، بيان عنتير، يوسف ابو وردة، لطف نويصر، ابراهيم ساق الله وفارس حنانيا.بعد حضور الفيلم في مؤسسة سينمانا، استقبل المخرج اعضاء النادي في حوار متميّز تمّ خلاله طرح بضعة أسئلة حول أمور إنتاج الفيلم وتصويره في الناصرة، وكذلك حول توجّه الفيلم وطريقة معالجته لبعض المقدّسات في العقيدة المسيحية، ليقوم شادي سرور بدوره بالإجابة عن كافة الأسئلة وتقديم رؤيته للأمور وطريقة معالجتها من خلال نهاية الفيلم.رئيس نادي العائلة، السيد بسام شحتوت، قام بتوجيه الشكر للسيد شادي سرور على حضوره ومشاركته في الحوار البناء مع أعضاء النادي، وقام بالتشديد على وجوب الانتباه من الوقوع في مغالطات حول العقيدة والإيمان المسيحي، ثم قامت عضوة الإدارة السيدة أنجيل توتري بتقديم هدية رمزية للسيد شادي سرور، تقديراً له على إبداعه والفن الذي أبداه في إعداد الفيلم.