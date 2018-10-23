سخنين:, أسبوع, للاستشارة, والصحة, النفسية, في, اعدادية, الحلان,

ضمن الفعاليات اللامنهجية، لمدرسة الحلان الإعدادية في سخنين ، شهدت المدرسة أسبوعا للاستشارة والصحة النفسية، حيث تناول الأسبوع محاضرات، وورشات عمل وفعاليات في موضوع جيل المراهقة.

"مرحلة المراهقة تعد من اهم المراحل التي يعيشها الانسان حيث ينتقل الانسان تدريجيا من الطفولة الى الرشد" هذا ما صرحت به مستشارة المدرسة، المعلمة نسمات خلايلة التي نظمت واشرفت على هذا البرنامج، حيث اضافت:" هذه المرحلة تتسم بالتغيرات في مظاهر النمو المختلفة، الجسدية، العقلية ، والاجتماعية والانفعالية، بالاضافة الى تعرض الانسان فيها الى صراعات متعددة داخلية وخارجية ، ومن هنا جاءت الحاجة الملّحة الى تناول هذا الموضوع خلال أسبوع الاستشارة والصحة النفسية".هذا وقد شارك في هذا الأسبوع نخبة من مستشارات المدارس، وعاملون اجتماعيون، اختصاصيون نفسيون، ومرشدون تربويون، ومعالجة بالفنون، من بينهم نجوى ابويونس، وردة خلايلة، شرين سكر، نوال ابويونس، سميرة أبو يونس، شادي غنايم، جمانة شعبان، ديما بدارنة، ملاك فروجي، خالد زبيدات، وزياد خطيب، وعلي غنامة، ومعالجة الفنون ميمونة هيبي.بدورها شكرت ادارة المدرسة، ممثلة بمديرها عمربدارنة والمستشارة التربوية نسمات خلايلة كل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج، وخاصة السيدة حلال سيد احمد، مديرة وحدة "نوتسيس" נוצ"ץ" في وحدة الشؤون الاجتماعية، والسيدة جهينة أبو صالح على تعانهم التام من اجل إنجاح هذا البرنامج.