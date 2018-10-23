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طلعة عارة: المنافسة نحصر بين محمود جبارين ومجدي إغبارية



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  المنافسة على رئاسة مجلس طلعة عارة المحلي انحصرت بين رجل الاعمال محمود مصطفى جبارين من زلفة، والمهندس مجدي حلمي عبد الرحمن اغبارية من مصمص، مرشح «الوحدة للتغيير» لرئاسة مجلس طلعة عارة.


وقد تبين ذلك بعد ان اعلن مشير ناجي اغبارية، ابن قرية مصمص، مساء الثلاثاء الفائت، تنازله عن ترشحه لرئاسة مجلس طلعة عارة المحلي.

وجاء في بيان الانسحاب لمشير ناجي اغبارية: «الاهل والاخوة الكرام في قرى طلعة عارة مصمص زلفة مشيرفة سالم البياضة.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. لقد كان الهدف من ترشحي لخوض الانتخابات لرئاسة المجلس وما يزال النهوض بقرانا الخمس الى ما هو افضل مما هو عليه اليوم. فمنذ اربع دورات لمجلسنا والوضع في قرانا لا يتطور الى الاحسن. بل نحن بتدهور مستمر او مكانك سر، فالبنى التحتية بأسوأ حال، والمرافق الخدماتية ايضا، والاهمال الاداري على مر السنوات من سيء الى اسوأ، وهدر المال العام حدّث ولا حرج» . واضاف مشير ناجي إغبارية في بيانه ان «الساكت عن الحق شيطان اخرس، وانا ان شاء الله لن اسكت عن اي تجاوز يحدث، سواء وصلت الى دكة الرئاسة ام لم اصل.. كثر هم من وضعوا العراقيل لثنيي عن مسيرتي نحو الرئاسة، الا انني اعدكم ان استمر بمحاربة الفساد حتى النهاية».


وتابع مشير ناجي إغبارية يقول: «الاهل الكرام بسبب رفض الطرف الآخر للحسم الديموقراطي عبر البرايمرز، وحفاظا على السلم الاهلي في بلدي الحبيب مصمص، وبالرغم من قناعتي انني صاحب الحظ الاوفر للفوز بالرئاسة اذا خرجت من مصمص كمرشح وحيد، ومنعا للانقسام في مصمص، وحرصا مني على ان لا اكون شماعة يعلق عليها الفشل في حال لم يصل الاخ مجدي لدكة الرئاسة، وخوفا من تغذية الفتنة والخصومة في بلدي الحبيب مصمص بسبب وجود مرشحين اثنين، ارتأيت ان اتنازل عن ترشحي لرئاسة المجلس، وذلك بعد التوصل مع المرشح مجدي حلمي الى اتفاق ينص على ان يتبنى كل ما ناديت به من خلال صفحتي الخاصة على شبكة التواصل وصفحتي كمرشح رئاسة. واتمنى ان يوفقنا الله الى ما يحبه ويرضاه لنا جميعاً».




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