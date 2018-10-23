إبنة تامر حسني نسخة طبق الأصل عن والدها - صور

خطفت إبنة الفنان المصري ​تامر حسني​ "تالية" أنظار رواد مواقع التواصل الإجتماعي بسبب الشبه الكبير بينها وبين والدها، وذلك بعدما انتشرت صوراً لها اثناء مشاركتها في احدى المناسبات الإحتفالية في مدرستها.

جميع الناشطين الذي تداولوا الصور وعلقوا عليها اثنوا على الشبه الكبير بين تامر حسني و"تالية" واعتبروها نسخة طبق الأصل عنه.يذكر ان الفنان المصري تامر حسني كان قد أعلن تعافيه من الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخراً في أحباله الصوتية، حيث اعلن عن شفائه بشكل رسمي عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.