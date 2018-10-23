تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-02 17:34:32 انتخاب المحامي احمد امين جابر رئيساً للجنة الشعبية بام الفحم |  2019-02-02 15:33:41 اهالي ام الفحم يتظاهرون ضد العنف ويغلقون شارع 65 |  2019-02-02 14:10:26 حريق منزل في بلدة طرعان |  2019-02-02 14:00:08 محمّد جمره محاميد من معاوية ينضم إلى فريق فوينتيلساز الاسباني |  2019-02-02 14:00:38 استضافة الاب إندراوس بحوث، المدبر البطريركي لابرشية الروم الملكيين الكاثوليك في مسابقة الكتاب المقدس‎ |  2019-02-02 14:00:23 الشاب امير قحاوش وزوجته يرزقان بمولود بعد انتظار دام 8 سنوات‎ |  2019-02-02 11:29:36 حماس: السلطة تعتقل نائبا مقدسيا |  2019-02-02 11:23:24 هبوعيل ابناء زلفة يفترق بالتعادل السلبي مع هبوعيل مجدال هعيمق |  2019-02-02 11:16:27 كفرمندا:اعتقال 9 اشخاص على خلفية الضلوع بالشجار العنيف |  2019-02-02 11:13:26 اجتماع سياسي للعربية للغيير في النقب يتحول لمهرجان حاشد‎ |  2019-02-02 09:49:30 الكشف عن صفقة سلاح ضخمة بين إسرائيل والهند |  2019-02-02 06:54:15 نتنياهو: يبدو أن مندلبليت رضخ لضغوط اليسار ووسائل الإعلام |  2019-02-02 07:00:56 الوزن الزائد خاصة بمنطقة البطن يضعف وظائف الكلى |  2019-02-02 06:47:41 اصابات واعتقالات خلال شجار عنيف في كفرمندا |  2019-02-02 07:00:47 الطقس:غائماً جزئياً الى صاف ولطيفاً خلال النهار |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

صورة - نائب بريطاني يقود دراجته عاريا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قرر سياسي بريطاني أن يقوم بجولة غريبة في مدينة ليتشفيلد خلال حملته الانتخابية بذريعة جمع تبرع لصالح جمعية خيرية.



وتجرد النائب المحافظ مايكل فابريكانت، البالغ من العمر 68 عاما، من كل ملابسه  قبل أن يقود دراجة هوائية في "جولة خيرية" ضمن دائرته الانتخابية، وخلال مقطع مصور، حث فابريكانت متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي أن يحذوا حذه في ذلك، واصفا ما قام به بأنه عمل رائع للغاية.


وبحسب موقع "سكاي نيوز"، قال النائب المثير للجدل: "ان قيادة الدراجة عاريا يمنح المرء مزيدا من الصحة والشعور بالحرية"، موضحا أنه سيقوم خلال جولته باكتشاف مناطق لم يزرها من قبل.


وأردف: " أعتقد أنني أستطيع القول بأن ليس هناك ما هو أكثر روعة من أن يجري تصويرك عاريا في صباح معنش بارد دون أن تكون مقيدا بأية ثياب".


لكن الكثير من متابعيه على مواقع التواصل  انتقدو ما قام به فابريكانت، معبرين عن سعادتهم بقيامه بتنظيف معقد الدراجة بعد الجولة، فيما كتب أحدهم ساخر: "هل يمكننا التبرع حتى لا تظهر عاريا مرة أخرى".


وجاء الانتقاد أيضا من شريكه الجنسي، الذي عبر عن استيائه من قيام صديقه بوضع شعر مستعار أصفر على رأسه، فرد عليه فربريكانت: "اعتقد أنه من الوقاحة ذكر هذا الأمر".




كلمات متعلقة

صورة, -, نائب, بريطاني, يقود, دراجته, عاريا,

تابعونــا

4 أشياء يجب عليك حذفها من حاسوبك "فورا" 4 أشياء يجب عليك حذفها من حاسوبك "فورا" 2019-02-01 | 13:15:03

يقول خبراء التكنولوجيا إن الحواسيب (أجهزة الكمبيوتر) قد تشكل خطرا على أصحابها،...

آيفون 2019.. تقرير يكشف أبرز التغييرات آيفون 2019.. تقرير يكشف أبرز التغييرات 2019-02-01 | 11:29:45

كشف تقرير حديث صدر من موقع "بلومبيرغ" عن أبرز الميزات والأنواع التي ستصدرها شركة...

ياباني يبيع اليورانيوم عبر الإنترنت ! ياباني يبيع اليورانيوم عبر الإنترنت ! 2019-02-01 | 10:26:39

ذكرت قناة "NHK‎" التلفزيونية اليابانية، أن شرطة مدينة طوكيو اكتشفت أن أحد مستخدمي...

العثور على المخبأ السري لحارس القيصر نيقولاي الثاني! العثور على المخبأ السري لحارس القيصر نيقولاي الثاني! 2019-02-01 | 08:43:51

ذكرت مصادر في وزارة السياحة الروسية أن خبراء عثروا على مكان "سري"، قد يكون المخبأ...

آبل تخفض أسعار أجهزتها في بعض البلدان آبل تخفض أسعار أجهزتها في بعض البلدان 2019-01-31 | 11:15:03

ذكر الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، أن الشركة ستخفض أسعار أجهزتها المطروحة...

فيديو - "McLaren" تختبر سيارة رياضية فائقة فيديو - "McLaren" تختبر سيارة رياضية فائقة 2019-01-31 | 10:00:37

أعلنت شركة "McLaren" أنها تختبر سيارة "600LT" الرياضية الجديدة استعدادا لإطلاقها العام...

الصدفة تقود إلى اكتشاف نفق يؤدي إلى بنك أميركي الصدفة تقود إلى اكتشاف نفق يؤدي إلى بنك أميركي 2019-01-31 | 08:10:06

لعبت الصدفة على ما يبدو دورا في منع سرقة بنك عن طريق حفر نفق، إذا أدت أمطار هطلت...

العلماء يتوقعون تغير نشاط الشمس العلماء يتوقعون تغير نشاط الشمس 2019-01-30 | 14:55:57

أعلن مختبر الأشعة السينية الفلكية للشمس، أن التوهجات الشمسية ستبدأ بالازدياد في...

دواء يستخدمه ترامب لشعره يمكن أن ينقذ ملايين الرجال دواء يستخدمه ترامب لشعره يمكن أن ينقذ ملايين الرجال 2019-01-30 | 13:00:47

خلصت دراسة جديدة إلى أن دواء يتناوله الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشكل يومي...

الاتحاد الأوروبي يستبدل قضاة بشر بـ "روبوتات ذكية" الاتحاد الأوروبي يستبدل قضاة بشر بـ "روبوتات ذكية" 2019-01-30 | 10:58:21

أقر المجلس الأوروبي أول ميثاق رسمي لبدء استخدام الذكاء الصناعي في بعض الإجراءات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كرم مشعور الناصرة النصراوي لاعب ابناء هرتسليا كرة السلة الصنارة الطيبة اعتقال يهودي اعتداء على عائلة عرب عربية ام نتانيا كنيسة التجلي سرقة اقتحام تدنيس بيت القربان جبل الطور مجهولون تحقيق استنكار تشييع جثمان رئيس مجلس عرابة السابق فضل نعامنة قرية جنازة شابات متلازمة داون عرس جماعي ام الفحم مدينة مشاركة واسعة احتفال انقلاب صفد شاحنة اصابة سائق طرعان قرية مروحية القاء حذاء مشتبه ام الفحم مشجع حارس مرمى فريق بيتار القدس الدوحة اتحاد ابناء سخنين شاب مدينة قرية الناصرة اكسال تعرض الطعن حادث شرطة متوسطة طفيفة مستشفى شركة سوجات بذور حبوب قمح تعبئة تغليف مبيدات حشرية وزارة الصحة ابلغت احباط محاولة تهريب مخدرات ماريخوانا الحدود مصر اسرائيل اعتقال مشتبهين شبان عرب النقب ثانوية ابن خلدون عرابة مدرسة طلابها تخريج الفوج ال 36 مدينة مشاركة واسعة اصابة شابة تعرضت دهس شارع رئيسي مدينة سخنين اسعاف شرطة مرسي ابو مخ رئيس بلدية باقة الغربية يدلي بصوته مرتاح انتخابات رئاسة دعاء ابو شرخ اطلاق سراح اشقاء جريمة ضلوع شبهات قتل اطلاق نار طليق المرحومة ابنهرعنانا اطلاق نار شاب القدس طعن يهودي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com