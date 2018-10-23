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صو - ميسي يظهر للمرة الأولى بعد الإصابة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، للمرة الأولى بعد تعرضه للإصابة، في مباراة فريقه الأخيرة أمام إشبيلية، بالدوري الإسباني.



ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، صورًا للاعب الأرجنتيني، وأفراد من عائلته، واجتماعه ببعض زملائه ببرشلونة، مثل البرازيلي فيليب كوتينيو، والأوروجواياني لويس سواريز.


وأعلن برشلونة رسميا غياب ميسي عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، والمقرر لها يوم 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في قمة مباريات الدوري الإسباني.


وذكر برشلونة، أن ميسي خضع لفحوصات طبية أظهرت تعرضه لكسر في ذراعه، إثر سقوطه على الأرض خلال مباراة الفريق أمام إشبيلية، في وقت سابق من اليوم، السبت.




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