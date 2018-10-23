حريق, في, مصنع, ببيسان, واصابة, عاملين, من, الناصرة, بجراح, خطيرة, بعد, اصطدام, ذراع, رافعة, بكابل, كهرباء,

شب صباح اليوم الثلاثاء حريق هائل في مصنع بالمنطقة الصناعية - الشمالية لمدينة بيسان .

وقد أسفر الحريق عن اصابة شخصين(اب 57 عاما وابنه 37 عاما) من سكان مدينة الناصرة بجراح وصفت بالخطيرة , وبعد تلقيهما العلاج الاولي في مكان الحادث جرى نقلهما الى مستشفى هعيمك في العفولة بمروحية لاستكمال علاجهما هناك.واشارت الشرطة ان التحقيقات الاولية تشير الى ان عاملين كانا يعملان على رافعة (מנוף) وفي مرحلة معينة اصطدم ذراع الرافعة بكابل كهرباء ضغط عالي مما ادى الى اشتعال النيران في المكان .وجاءنا في بيان صادر عن كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ القطرية :"اندلع حريق، ظهر اليوم الثلاثاء، في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بيسان بسبب صعقة كهربائية، حيث هرع الى المكان طاقما إطفاء وإنقاذ من محطة العفولة، وتبيّن وجود مصابين (2) في المكان، كما تعمل الطواقم على اخماد الحريق بعد قطع التيار الكهربائي.من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.