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البعنة - وفاة احمد حسين خليل طلياني (ابو حسين)



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توفي في قرية البعنة اليوم الاثنين المرحوم احمد حسين خليل طلياني (ابو حسين) عن عمر ناهز ال 64 عاما.


ومن المتوقع ان يتم تشييع الجنازة اليوم الساعة الرابعة بعد الظهر في قرية البعنة.

له الرحمة ولعائلته الصبر وحسن العزاء




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