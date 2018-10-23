البعنة - وفاة احمد حسين خليل طلياني (ابو حسين)

ومن المتوقع ان يتم تشييع الجنازة اليوم الساعة الرابعة بعد الظهر في قرية البعنة.له الرحمة ولعائلته الصبر وحسن العزاء

توفي في قرية البعنة اليوم الاثنين المرحوم احمد حسين خليل طلياني (ابو حسين) عن عمر ناهز ال 64 عاما.

تابعونــا

طمرة- محمد غازي عواد في ذمة الله 2018-12-19 | 11:25:27 انتقل الى رحمة الله تعالى بمدينة طمرة صباح اليوم محمد غازي عواد عن عمر ناهر ال 50...

ترشيحا تفجع بوفاة ايهاب برهم (23 عاما) بعد معاناة من المرض 2018-12-19 | 10:38:49 فجعت قرية ترشيحا بوفاة المأسوف على شبابه ايهاب برهم (23 سنة) بعد معاناة من مرض...

محمود يوسف ابراهيم ابو منير عرابة في ذمة الله 2018-12-18 | 08:58:27 انتقل الى رحمة الله تعالى في عرابة الليلة محمود يوسف سليمان ابراهيم كناعنه ابو...

سولم: الحاج عبد الرحمن زين زعبي (أبو نضال) في ذمة الله‎ 2018-12-16 | 13:04:37 انتقل إلى رحمة الله تعالى من قرية سولم، الحاج عبد الرحمن عبد الله زين زعبي (أبو...

سخنين: وفاة صالح حمد محمود خلايلة ابو زياد (ابو غليون ) 2018-12-14 | 10:39:11 انتقل الى رحمته تعالى طيب الذكر صالح حمد محمود خلايلة ابو زياد (ابو غليون ) عن عمر...

وفاة شيخ الكشافة الاورثذوكسي شفيق عبده متى 92 عاما من عكا 2018-12-13 | 10:18:15 غيب الموت صباح اليوم الخميس , شيخ الكشافة الاورثذوكسي شفيق عبده متى ابو عبده من...

شفاعمرو تفجع بوفاة علاء جريس فرهود 33 عاما بنوبة قلبية خلال مشاركته بحفل زفاف شقيقة زوجته 2018-12-13 | 08:44:29 فجعت مدينة شفاعمرو في ساعة متأخرة من ليلة امس الاربعاء بخبر وفاة الشاب المأسوف...

طمرة - وفاة الحاج محمد موسى تركي عواد (أبو حميد) 106 اعوام 2018-12-11 | 13:36:25 انتقل الى رحمة الله تعالى في مدينة طمرة اليوم الاثلاثاء المعمر الحاج محمد موسى...