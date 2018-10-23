شقيقتان, شفاعمريتان, تنجحان, معا, في, امتحان, الوزارة, بالتمريض,

الشقيقتان الممرضتان عبرتا عن سعادتهما بهذا الانجاز خاصة وانه يحمل طعما خاصا , فقد نجحتا في اليوم ذاته وفي ذات الموضوع .

احتفلت عائلة تفال في مدينة شفاعمرو امس الاثنين بنجاح الشقيقتين دنيا وفاطمة رياض تفال في امتحان وزارة الصحة بموضوع التمريض وانطلاقهما نحو مزاولة المهنة بشكل رسمي.

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