تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-13 21:49:41 اصابة خطيرة لشاب تعرض لطعن خلال شجار في طمرة الزعبية |  2019-01-13 17:53:23 اعتقال ممرض من الناصرة بشبهة التخطيط لاغتيال عضو الكنيست اورن حازن |  2019-01-13 21:46:53 المحاميان ريما وشادي جبارين ينجحان بتفعيل قانون الخلع في البلاد لأول مرة |  2019-01-13 21:44:28 ام الفحم تشيع ابنها ساهر خالد كيوان محاميد ضحية جريمة القتل |  2019-01-13 17:51:11 نقابة المعلمين تعلن الاضراب الاحتجاجي لمدة ساعتين في ابتدائية الكعبية طباش حجاجرة |  2019-01-13 15:00:06 بولتون طلب خطة لضرب ايران |  2019-01-13 14:26:03 مصرع سيدة واصابة أخر بجراح خطيرة في حادث طرق قرب القدس |  2019-01-13 14:22:59 يوفنتوس يزاحم إنتر ميلان على صفقة مودريتش |  2019-01-13 13:58:37 نتنياهو يشارك وزراء خارجية عرب بقمة دولية وايران تصفها بـ"السيرك" |  2019-01-13 13:42:30 خلال حملة لشرطة السير على الشوارع نهاية الاسبوع الاخير : ضبط 820 سائقا يستعملون الهاتف اثناء القيادة |  2019-01-13 13:23:24 تمديد أمر حظر نشر حول مقتل محمد ابو دياك في يافة الناصرة |  2019-01-13 12:29:27 بالصور:وزيرة خارجية كندا تستقبل الفتاة السعودية الهاربة وتقدم لها الورود |  2019-01-13 13:18:14 اصابة طالبة سقطت عن علو خلال رحلة مدرسية في منطقة البحر الميت |  2019-01-13 11:35:23 الجامعة الامريكية العربية جنين تحتفل بتخريج 240 معالج وظيفي وطبيعي..صور |  2019-01-13 13:01:42 أور ياروك:اكثر حوادث اصابات الأطفال خلال السنوات الاخيرة وقعت في سخنين والناصرة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

شقيقتان شفاعمريتان تنجحان معا في امتحان الوزارة بالتمريض



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



احتفلت عائلة تفال في مدينة شفاعمرو امس الاثنين بنجاح الشقيقتين دنيا وفاطمة رياض تفال في امتحان وزارة الصحة بموضوع التمريض وانطلاقهما نحو مزاولة المهنة بشكل رسمي.



الشقيقتان الممرضتان عبرتا عن سعادتهما بهذا الانجاز خاصة وانه يحمل طعما خاصا , فقد نجحتا في اليوم ذاته وفي ذات الموضوع .





كلمات متعلقة

شقيقتان, شفاعمريتان, تنجحان, معا, في, امتحان, الوزارة, بالتمريض,

تابعونــا

اصابة خطيرة لشاب تعرض لطعن خلال شجار في طمرة الزعبية اصابة خطيرة لشاب تعرض لطعن خلال شجار في طمرة الزعبية 2019-01-13 | 21:49:41

اصيب شاب يبلغ من العمر 19 عاماً بجراح خطيرة أثر تعرضه للطعن خلال شجار عنيف في طمرة...

اعتقال ممرض من الناصرة بشبهة التخطيط لاغتيال عضو الكنيست اورن حازن اعتقال ممرض من الناصرة بشبهة التخطيط لاغتيال عضو الكنيست اورن حازن 2019-01-13 | 17:53:23

اعتقلت الشرطة بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) ممرض من سكان مدينة الناصرة...

المحاميان ريما وشادي جبارين ينجحان بتفعيل قانون الخلع في البلاد لأول مرة المحاميان ريما وشادي جبارين ينجحان بتفعيل قانون الخلع في البلاد لأول مرة 2019-01-13 | 21:46:53

في قرار هو الاول من نوعه، نجح المحاميان ريما وشادي جبارين من مكتب المحامي شادي...

ام الفحم تشيع ابنها ساهر خالد كيوان محاميد ضحية جريمة القتل ام الفحم تشيع ابنها ساهر خالد كيوان محاميد ضحية جريمة القتل 2019-01-13 | 21:44:28

وسط اجواء مليئة بالوعة والحزن والاسى، شاركت جماهير غفيرة من أهالي مدينة أم الفحم...

نقابة المعلمين تعلن الاضراب الاحتجاجي لمدة ساعتين في ابتدائية الكعبية طباش حجاجرة نقابة المعلمين تعلن الاضراب الاحتجاجي لمدة ساعتين في ابتدائية الكعبية طباش حجاجرة 2019-01-13 | 17:51:11

اعلنت نقابة المعلمين العامة – الهستدروت عن الاضراب الاحتجاجي بالمدرسة...

مصرع سيدة واصابة أخر بجراح خطيرة في حادث طرق قرب القدس مصرع سيدة واصابة أخر بجراح خطيرة في حادث طرق قرب القدس 2019-01-13 | 14:26:03

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر :" لقي شخص...

خلال حملة لشرطة السير على الشوارع نهاية الاسبوع الاخير : ضبط 820 سائقا يستعملون الهاتف اثناء القيادة خلال حملة لشرطة السير على الشوارع نهاية الاسبوع الاخير : ضبط 820 سائقا يستعملون الهاتف اثناء القيادة 2019-01-13 | 13:42:30

خلال نشاط مكثف وممركز لشرطة السير ، خلال نهاية الاسبوع، لتطبيق القانون في كافة...

تمديد أمر حظر نشر حول مقتل محمد ابو دياك في يافة الناصرة تمديد أمر حظر نشر حول مقتل محمد ابو دياك في يافة الناصرة 2019-01-13 | 13:23:24

مددت المحكمة أمر حظر النشر حول مقتل الشاب محمد ابو دياك 22 عاماً من يافة الناصرة...

اصابة طالبة سقطت عن علو خلال رحلة مدرسية في منطقة البحر الميت اصابة طالبة سقطت عن علو خلال رحلة مدرسية في منطقة البحر الميت 2019-01-13 | 13:18:14

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة النقب أن قوات الانقاذ قامت بتخليص طالبة17...

الجامعة الامريكية العربية جنين تحتفل بتخريج 240 معالج وظيفي وطبيعي..صور الجامعة الامريكية العربية جنين تحتفل بتخريج 240 معالج وظيفي وطبيعي..صور 2019-01-13 | 11:35:23

احتفلت الجامعة الامريكية العربية في جنين بتخريج فوجاً جديداً للعلاج الوظيفي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع محمد ابو كليب بسمة طبعون شارع 70 قرب حيفا سيارة اصابة شخص اخرمهران خالدي الناصرة داعش السجن العراق المحاربة ضمن صفوف تنظيم اصيب يوسف شاهين والد يعقوب شاهين بيت لحم اراب ايدول مشاركة نهائي البطريركية اللاتينة مدرسة تخريج الفوج الاول من طلابها تحتفل يافة الناصرة طعن 3 اشخاص ريشون لتسيون مجهول استنفار الشرطة اصابات متفاوته بالغة طمرة حافلة طلاب انهيار بلطف الله اصابات لم تقع عامود بيزك حاجز الزعيم تقجير سيارة شابة فلسطينية اصابة شرطي القدسالسفير البريطاني اجتماع وادي عارة رؤساء مجالس محلية بلديات ديفيد كورايمدرسة كوكب ابو الهيجاء تخريج فوج الثانوية طلابها طلاب شعارات مظاهرة الناصرة ساحة شهاب الدين الاسير بلال كايد نابلس فلسطيني اداري سجن مخالفات سير الطيرة اعتقالات مخالفات سير سيارات يافا شاب عربي فيسبوك رفع صورة مؤذية نتانياهو اطلاق سراحه مصمص نصرة مظاهرة القدس الاقصى شهداء احتراق 6 قوارب اطفاء اندلاع النار بحيرة طبريا اشجار الرامة مسيرة قداس احد شعانين احتفال مشاركة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com