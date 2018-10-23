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ترامب: مقتل خاشقجي مؤامرة حادت عن الطريق المرسوم لها!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته في أن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول ناتج عن مؤامرة، إلا أنه رأى أن تطور الأحداث خرج فيها عما كان مخططا له.



وقال ترامب في حوار مع صحيفة " USA Today" أمس: " كانت مؤامرة خرجت عن طريقها"، مشيرا إلى أنه بحث الوضع بهذا الشأن  مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وقد أكد له أنه والملك سلمان لا علاقة لهما بهذا الأمر.


لكن الرئيس الأمريكي رفض الإجابة عما إذا كان يصدق هذا التفسير أم لا.


وكان الرئيس الأمريكي قال في تصريح للصحفيين في وقت سابق أن ممثلين للاستخبارات الأمريكية موجودون في السعودية وتركيا، وهؤلاء يجب أن يعلنوا روايتهم عما حصل في أقرب وقت.


يذكر أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي انقطع أثره بعد أن دخل في الثاني من أكتوبر الجاري إلى قنصلية بلاده في اسطنبول للحصول على وثيقة رسمية للاقتران بامرأة تركية.


عقب ذلك ثارت ضجة كبرى حول هذا الاختفاء الغامض، أفضت في العشرين من أكتوبر إلى إقرار  الرياض بمقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول بعد نشوب شجار.


كما أعلن النائب العام السعودي، سعود المعجب، أن 18 مواطنا يخضعون للتحقيق في هذه القضية، مشيرا كذلك إلى إقالة نائب رئيس المخابرات العامة اللواء أحمد عسيري، والمستشار في الديوان الملكي برتبة وزير، سعود القحطاني.




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