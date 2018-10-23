صور, جديدة, لشبيهة, هيفا, .., لن, تستطيعوا, التفريق, بينهما,

شغلت مقدمة البرامج وعارضة الأزياء رولا منصور جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي بحيث تمّ التداول بمجموعة من صورها ظهرت فيها نسخة طبق الأصل عن النجمة اللبنانية ​هيفا وهبي​.

وتحرص رولا على نشر صورها في مختلف المناسبات وبشكل يومي، وبدت تقلّد الى حدّ كبير هيفا وهبي الأمر الذي جعلها عرضة للكثير من الانتقادات اللاذعة والمسيئة.إذ تعتمد منصور على نفس لون وتسريحة شعر والمكياج الخاصين بهيفا، وأشارت العديد من التعليقات الى ان شكل الشابة بات اقرب الى هيفا بعد خضوعها للعديد من العمليات التجميلية كي تصبح نسخة عنها.وتجدر الإشارة الى ان حساب منصور على مواقع التواصل يحظى بمتابعة كبيرة، بلغت الى نحو 169 الف متابع.