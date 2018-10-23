تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:53:18 رهط:اضرار جسيمة لمنازل وسيارات باطلاق نار خلال شجار |  2018-12-17 22:47:05 الناصرة: مؤتمر لأعضاء السلطات المحلية الجدد في لواء الشمال |  2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

علامات تدل على نقص البروتينات في جسمك



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يتجنب الكثيرون الكربوهيدرات للتخلص من الوزن الزائد، فيما يعمد آخرون إلى تناول الوجبات الغذائية قليلة الدهون، لكن المغذيات التي لا يمكن الاستغناء عنها حقا هي البروتينات.




وتعد البروتينات ضرورية لبناء العضلات ونموها، ولكن على الرغم من توجه الكثيرين نحو تناول المزيد من هذه المغذيات خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الأبحاث الجديدة تشير إلى أن أكثر من 90% منا لا يعرفون الكمية التي نحتاجها فعليا من البروتينات يوميا.


ولذلك يكشف خبيرا التغذية البريطانيان، ماي سيمبكين وريك ري، عن العلامات السبع التي تنبهك لنقص البروتين في جسمك:


- اشتهاء الأطعمة المالحة أو السكريات:


تقول سيمبكين: "يساعد البروتين في إبطاء إفراز السكريات في مجرى الدم، وبالتالي يحافظ علي حدوث توازن للسكريات في الدم". وتضيف موضحة: "اتباع نظام غذائي منخفض البروتين والكربوهيدرات العالية سيطلق السكريات بسرعة في مجرى الدم، وبمجرد أن يتم إطلاق الإنسولين لإزالة السكريات فإنك ستشعر برغبة شديدة في تناول السكريات مع انخفاض نسبة السكر في الدم بسرعة".


- عضلات مترهلة:


إذا كنت ممن لا يتناولون كميات كافية من البروتين، فلن يكون أمام جسمك أي خيار سوى تحطيم العضلات لضمان تلبية احتياجاته. ووفقا لسيمبكين، فإن التأثير سيظهر بوضوح إذا كنت تمارس الرياضة، حيث سيؤدي ذلك إلى ضعف قوة العضلات وانخفاض الكتلة العضلية في الجسم، ودون كمية كافية من البروتين سيستغرق جسمك وقتا أطول حتى يتعافى بعد الإصابة، وقد تزداد أيضا آلام العضلات والمفاصل.


- تساقط الشعر:


قد لا يكون الأمر خطيرا، ولكن إذا كان شعرك يتساقط وبشرتك تفتقد النضارة وأصبحت أظافرك ضعيفة وهشة، فهذه مؤشرات على نقص البروتين، حيث أن الجسم يكون غير قادر على تجديد واستبدال الخلايا الميتة، وفقا لسيمبكين.


- ضعف جهاز المناعة:

تعد إصابتك المستمرة بالأمراض مؤشرا على نقص البروتينات في الجسم، حيث أن جميع الخلايا المناعية تتكون من البروتينات، ودون كمية كافية من البروتين، لا تستطيع الخلايا المناعية التعافي والتكاثر بسرعة كافية لمكافحة البكتيريا التي تهاجم الجسم.


- ضعف التركيز:

تقول سيمبكين: "يؤدي نقص البروتينات في الجسم إلى ضعف التركيز واضطراب الحالة المزاجية، حيث أن جميع النواقل العصبية مثل السيروتونين والدوبامين كلها مصنوعة من البروتينات".

- قلة النوم:

إذا كنت لا تستطيع النوم، فقد يكون هذا بسبب نقص البروتينات في جسمك، حيث يؤثر ذلك في إنتاج الهرمونات ويؤدي إلى حدوث خلل في التوازن وهو ما يؤثر على النوم.

وتقول سيمبكين إن "التريبتوفان هو أحد الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على تحفيز النوم، وتناول القليل من البروتين قبل وقت النوم يمكن أن يساعد في تحسين نوعيته".

ويمكن العثور على التريبتوفان في الأطعمة البروتينية مثل البذور والمكسرات، الديك الرومي، وبعض أنواع الجبن والفاصوليا والعدس والبيض.


- الشعور بالضغط العصبي:

يمكن أن يؤدي نقص البروتين إلى إفراز هرمونات الإجهاد وزيادة تمزق العضلات والأنسجة، ومن المهم ملاحظة أن هذا يمكن أن يكون إجهادا بدنيا (من الإفراط في ممارسة الرياضة) أو ضغطا عاطفيا، حسبما تؤكد سيمبكين.

- كم من البروتين تحتاج أجسامنا؟

وفقا لتوصيات هيئة خدمات الصحة البريطانية، فإنه يجب استهلاك 0.8 غرامات لكل كيلوغرام من وزن الجسم من البروتين، وبالنسبة إلى النساء، فإن متوسطات النشاط منهن يمكنهن استهلاك نحو 46 غراما من البروتين يوميا مقابل 56 غراما للرجال.

ويمكن الحصول على البروتينات الجيدة من اللحم البقري والسمك والدواجن والبيض، بالإضافة إلى المصادر النباتية التي ستوفر كل الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاج إليها جسمك للعمل بشكل صحيح.




كلمات متعلقة

علامات, تدل, على, نقص, البروتينات, في, جسمك,

تابعونــا

هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ 2018-12-17 | 18:37:45

يعاني عدد قياسي من الأطفال من الحساسية الغذائية في العالم، مع زيادة بنسبة 50% بين...

حقيقة الشاي الأخضر.. 8 خصائص فاصلة حقيقة الشاي الأخضر.. 8 خصائص فاصلة 2018-12-17 | 14:30:00

يعالج الشاي الأخضر، أحد المشروبات الساخنة الأكثر شيوعا، العديد من المشكلات...

الكركم.. 6 فوائد رائعة للبشرة الكركم.. 6 فوائد رائعة للبشرة 2018-12-17 | 12:15:18

تحلم النساء على الدوام بالحصول على بشرة صحية نابضة بالحياة، وحتى الرجال يرغبون في...

العلم يحذر: لا تضع محفظتك بالجيب الخلفي العلم يحذر: لا تضع محفظتك بالجيب الخلفي 2018-12-17 | 08:31:43

يفضل أغلبية الرجال وضع المحفظة في الجيب الخلفي للبنطلون، ثم يجلسون على الكرسي...

طول فترة الرضاعة الطبيعية يقلل أمراض الكبد طول فترة الرضاعة الطبيعية يقلل أمراض الكبد 2018-12-16 | 22:30:34

تشير دراسة أميركية إلى أن الأمهات اللائي يرضعن أولادهن بشكل طبيعي ستة أشهر أو...

لحمايتك من البرد والإنفلونزا.. عليك بهذه الأطعمة لحمايتك من البرد والإنفلونزا.. عليك بهذه الأطعمة 2018-12-16 | 10:46:53

لحمايتك من البرد والإنفلونزا خلال فصل الشتاء عليك بتناول عدة أطعمة ومشروبات تزيد...

لقاح الإنفلونزا يقلل خطر الوفاة مبكرا لقاح الإنفلونزا يقلل خطر الوفاة مبكرا 2018-12-16 | 08:13:49

تشير دراسة دنماركية إلى أن الأشخاص المصابين بفشل في القلب، ويتم حقنهم بلقاح مضاد...

طريقة تدخلك في نوم عميق بدقيقتين طريقة تدخلك في نوم عميق بدقيقتين 2018-12-15 | 15:04:02

هل تعاني من #الأرق؟ هل تستغرق وقتاً طويلاً في الفراش ليلا قبل أن تغط في نوم عميق؟...

حجم بؤبؤ العين يتغير بشكل غير طبيعي مع الإجهاد حجم بؤبؤ العين يتغير بشكل غير طبيعي مع الإجهاد 2018-12-15 | 08:25:02

اكتشف باحثون أن حجم بؤبؤ العين يتغير بطريقة واضحة عندما نضطر لمواجهة مهام متعددة...

"ملعقة تراب" بجانب الطعام.. ماذا تفعل في الجسم؟ "ملعقة تراب" بجانب الطعام.. ماذا تفعل في الجسم؟ 2018-12-14 | 15:02:35

بينما يتلهف الباحثون عن جسد رشيق إلى الحمية الغذائية بكافة أنواعها، تنصح دراسة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حريق منطقة حرشية سنان ابو اطفاء قرية عمكا اطفاء اشجار اعشاب طعن شاب عربي يافا تل ابيب اصابة بالغة مستشفى الشرطة التحقيق ملابسات حادث طعنمحل ملابس طعن شاب الطيبة اصابة متوسطة الشرطة اسعاف مستشفى مشاركة واسعة ام الفحم ماستر شيف بلدية طبخ خلويات كونديتوريا مطبخ اعتقال شاب بئر السبع مكتب الضريبة سكين بجوزته الشرطة شاحن اصابة طفلة وضعت في فمها موصول بالكهرباء حروق الشمال عر بية احدى القرىالحركة الاسلامية تحريض مؤتمر صحفي الناصرة فندق الشيخ رائد صلاح المتابعة لجنة خلع ملابسهن فتيات رهط عرار ابو . طلب مطالبة اقالة شرطة اشدود ازالة ورم سرطاني من رأس شابة عروس من مدينة حيفا مستشفى الجليل الغربي جت انتخابات رئاسة عضوية مجلس محلي تقديم قوائم اجواء حريق تبان تجميع قش دبورية اطفاء نار اندلاع اخماد بيوت القرية اطفائيةبث مباشر توتنهام مانشستر سيتي مباراة الدوري الانجليزي كرة القدم تظاهرة متدينون يهود بسجات زئيف انزعاج ضجيج صوت الاذان القدس الفجر مطالبين حل رئيس البلدية القدس امام بيت نير بركات اصابة طفل حورة النقب سقط من حافلة ركاب مستشفى سوروكا العلاج الشرطة اسعاف أول سهرة عروس على ارض الدامون المهجرة حفل زفاف عروس العودة غدير عزات بقاعي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com