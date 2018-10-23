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قام مواطن روسي من سيبيريا بتحدي البرد القارس بطريقة غير مألوفة، إذ خلع ملابسه في...
أوقفت الشرطة المغربية، الخميس، 3 مشتبه بهم آخرين في قتل سائحتين إحداهما دنماركية...
دحض خبراء المناخ الادعاءات بوجود توقف مؤقت في تغير المناخ بين عامي 1995...
أبلغ أحد مستخدمي الإنترنت عن "اكتشاف مثير" بالقرب من منطقة مثلث برمودا الغامض،...
تواجه فيسبوك أول دعوى قضائية ضدها من قبل القضاء الأميركي بعد فضيحة بيع بيانات...
عثر غواصون في خليج مونتيري بولاية كاليفورنيا الأميركية، على سمكة لم تكن تعيش سوى...
توصل تقرير جديد إلى أن شركة "فيسبوك" جعلت من المستحيل على المستخدمين تجنب تتبع...
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أعلنت الشركة المطورة للعبة ببجي "PUBG" الشهيرة أن عدد مستخدمي اللعبة حول العالم على...