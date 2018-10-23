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مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 23-10-2018



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تُلعب اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من البطولة لهذا الموسم والتي سيكون أبرزها قمة المجموعة الثامنة بين مانشستر يونايتد ويوفنتوس الخاصة بين كريستيانو رونالدو وبول بوجبا حيث سيلتقي كلا اللاعبان بفريقهما السابق.


وسيخرج مانشستر سيتي في لقاء صعب للغاية خارج ملعبه ضد فريق شاختار دونتسك العنيد، وسيحاول بايرن ميونخ مصالحة جماهيره بعد التخبط المحلي والأوروبي بمواجهة محفوفة بالمخاطر ضد فريق أيك أثينا اليوناني.
 
وفي المجموعة السابعة سيستقبل كل من فريق ريال مدريد الإسباني وفريق روما الإيطالي، كل من فيكتوريا بلزن التشيكي وسيسكا موسكو الروسي في مجموعة تبدو سهلة للغاية لحامل اللقب وفريق العاصمة الإيطالية.

وإليكم جدول مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء :

أيك أثينا اليوناني × بايرن ميونخ الألماني..

يانج بويز السويسري × فالنسيا الإسباني.. 

أياكس أمستردام الهولندي × بنفيكا البرتغالي..

هوفنهايم الألماني × ليون الفرنسي.. 

شاختار دونتسك الأوكراني × مانشستر سيتي..
 

ريال مدريد الإسباني × فيكتوريا بلزن التشيكي.. 

روما الإيطالي × سيسكا موسكو الروسي.. 

مانشستر يونايتد الإنجليزي × يوفنتوس الإيطالي.. 





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