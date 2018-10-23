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الأمم المتحدة تُحذر من مجاعة قد تطال 14 مليون شخص في اليمن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، في مذكرة داخلية سلمت إلى أعضاء مجلس الأمن الـ15، بأن 14 مليون شخص قد يصبحوا على شفا المجاعة خلال الأشهر القادمة في اليمن، في حال استمرت الأوضاع على حالها في هذا البلد.



وكتب لوكوك في المذكرة أن "الوضع الإنساني في اليمن هو الأسوأ في العالم. 75% من السكان، ما يعادل 22 مليون شخص، بحاجة إلى مساعدة وحماية، بينهم 8,4 ملايين في حال انعدام الأمن الغذائي الخطير وبحاجة على توفير الغذاء لهم بصورة عاجلة"، مُوضحًا أن اليمن "في أسوأ الحالات، قد يزداد عدد 8,4 ملايين بمقدار 5,6 ملايين، ما يرفع العدد الإجمالي للأشخاص على شفا المجاعة في اليمن إلى 14 مليونًا".


جدير بالذكر أن برنامج الأغذية العالمي حذَّر في 16 تشرين الأول/أكتوبر بأن المجاعة قد تطال ما يصل إلى 12 مليون شخص خلال الاشهر القادمة.


وذكر لوكوك سعر البنزين الذي ارتفع بنسبة "45%" والريال الذي "تراجعت قيمته بنسبة 47% مقابل الدولار.


وقال إن "أكبر عملية إنسانية تجري في اليمن، وأن أكثر من 200 شريك يقدمون المساعدة والحماية من خلال خطة إنسانية دولية"، مُشددًا على أن "مواصلة تقديم الهبات السخية أمر أساسي للتصدي للأزمة، وكذلك الحفاظ على حركة وصول الواردات وحتى زيادتها عبر جميع المرافئ".


وتجدر الإشارة إلى أن العدوان الذي يقوده التحالف العربي بقيادة السعودية على اليمن منذ آذار 2015، أوقع أكثر من عشرة آلاف قتيل، وتسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.




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