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شجاعة مراهق تخلص صديقه من فك تمساح مفترس!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استطاع مراهق فلبيني تخليص صديقه بأعجوبة، من فكي تمساح مفترس، هم بسحبه إلى أعماق النهر.



وذكر موقع "Philippine News Agency"، أن الحادث وقع في بلدة بالاباك بمقاطعة بالاوان في جنوب الفلبين، عندما ذهب، بارسي خوليا دياز ورونيل سارا، وهما طالبا مدرسة بعمر 16 عاما، في رحلة على متن قارب.


وفي وسط النهر، قفزا إلى المياه وسبحا برهة من الوقت، ولدى اقترابهما لاعتلاء القارب، قفز فجأة تمساح بارتفاع مترين عن الماء وأمسك بدياز من قدمه اليمنى وسحبه إلى القاع.


ولكن صديقه سارا لم يفقده منظر التمساح وهو يسحب صديقه في الماء صوابه، بل أخذ يضرب رأس التمساح بالمجداف بقوة حتى أطلق المفترس رجل صديقه، وصعد إلى ظهر القارب.


لم يصب سارا إلا بحالة رعب فظيعة وآثار من عضات التمساح على ركبته اليمنى وأردافه.




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