مايا, دياب, تتألق, بإطلالة, جريئة, فى, حفلها, بقبرص,

أحيت النجمة اللبنانية مايا دياب أمس حفلا غنائيا خاصا فى قبرص بحضور عدد كبير من جمهورها من الجاليات العربية ومحبيها المتواجدين هناك.

تألقت مايا دياب كعادتها بإطلالة جرئية لفتت إليها أنظار جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعى مرتدية فستان أبيض مكشوف من أعلى جسدها، ونالت أعجاب كبير من الحضور فى الحفل الذى قدمت من خلاله عددا من أغانيها التى تفاعل معها محبوها، وأشعلت الأجواء وامتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى.