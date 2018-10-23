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طريقة علاج انسداد الأذن بسبب الضغط



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 يعاني الانسان أحيانا من تغير في ضغط أذنيه عند الانتقال من منطقة ذات ضغط جوي مرتفع مثل المناطق الساحلية الى منطقة أخرى مرتفعة عن مستوى سطح البحر ذات ضغط منخفض. يسبب هذا الأمر الانزعاج الشديد للشخص، لذلك يستعرض معك موقع عائلتي اليوم طريقة علاج انسداد الأذن بسبب الضغط.



ما هو انسداد الأذن؟

عند القيام ببعض النشاطات، يتغير الضغط في الأذن وتحديداً في الأنبوب الذي يعمل على الربط بين الأذن والأنف والحلق. هذا التغير السريع والمفاجئ في الضغط الجوي يؤدي الى انسداد القناة السمعية وطبلة الأذن. تختلف شدة هذا الانسداد من شخص الى آخر وذلك بحسب كل حالة.


طريقة علاج انسداد الأذن بسبب الضغط:

تختلف طرق علاج انسداد الأذن بحسب شدته إذ قد يلجأ الفرد إلى الطرق الطبيعية او الى الأدوية. ومن أشهر العلاجات نعدد التالي:


فتح الفم وإغلاقه أكثر من مرة بشكل متتال للتقليل من الضغط.

أخذ شهيق عميق وزفير بشكل مستمر.

بلع اللعاب بشكل متكرر.

استعمال العلكة لتقليد حركة فتح الفم واغلاقه أثناء الانتقال من مكان الى آخر فيه اختلاف في الضغط الجوي.

التثاؤب بشكل قوي.

تطبيق مناورة فالسافا التي تقضي على إغلاق الفم والأنف باليد وإخراج الزفير كما في حالة نفخ البالون.

شرب كميات كبيرة من السوائل وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والمشروبات الغازية.

أخذ مزيلات الاحتقان على شكل أقراص او رذاذ أنفي.

تناول مضادات الالتهاب لعلاج إلتهاب الأذن في حال الإصابة به بسبب الانسداد.

يعتبر انسداد الأذن بسبب الضغط أمرا شائعا جدا إلا أنه، وفي الحالات الشديدة، يستدعي زيارة الطبيب إذا لم يتحسن بعد وقت من عودة الضغط الجوي لطبيعته، إذ إنه قد يكون مؤشرا لمشكلات عديدة في الأذن.




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