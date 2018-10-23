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الأرصاد تحذر - منخفض جوي الخميس , أمطار وفيضانات



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توقع الراصد الجوي ان يطرأ يوم الخميس انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويُتوقع تأثر البلاد والدول المجاورة بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة، وتتحول الأجواء الى باردة نسبياً نهاراً، وباردة خلال ساعات الليل.


ويُتوقع أن تكون الأجواء غائمة جزئياً نهار الخميس، بالتزامن مع هبوب رياح جنوبية غربية قوية السرعة، مثيرة للغبار والأتربة في جنوب وأواسط البلاد، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات سريعة من الأمطار في أجزاء غير منتظمة.

ومع ساعات المساء الأولى، تعبر البلاد جبهة هوائية باردة، لذا، تتحول الأجواء الى ماطرة في شمال ووسط ومن ثم جنوب البلاد، يتخلل الأمطار زخات غزيرة وعواصف رعدية، وتُرفق بهبات قوية من الرياح .



وتوقع الراصد الجوي  أن يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة الجمعة لتصبح دون معدلاتها العامة بحدود 5-7 درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً نسبياً وماطراً على فترات خلال النصف الأول من النهار، على أن تضعف فرص تساقط الأمطار وتتوقف بشكل سريع بعد الظهر، ويسود طقس بارد في ساعات الليل.




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