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ترامب: لست راضياً عن رواية السعودية لكن بيع الأسلحة أهم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ليس راضيا عما سمعه من الجانب السعودي بشأن قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.



ومن أمام البيت الأبيض مساء الاثنين، أوضح أنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأشار إلى أن مهلة الشهر التي كان السعوديون طلبوها "طويلة جدا ولا مبرر لها، ويجب أن يسرعوا في تحقيقاتهم". لافتا إلى أنه سيعرف كافة التفاصيل من موظفيه الذين توجهوا إلى كل من الرياض وأنقرة بعد عودتهم اليوم أو غدا.


ومع تزايد الضغوط داخل المجتمع الأميركي ضد البيت الأبيض لتبني موقف حازم من الرياض، قال ترامب "لا أريد خسارة كل هذه الاستثمارات في بلدي، ولا خسارة ملايين الوظائف، ولا خسارة 110 مليارات دولار في صيغة استثمارات، بل في الواقع هناك 450 مليارا من ضمنها معدات عسكرية، لذلك هذا مهم جدا، لكن سنصل لمعرفة ما جرى".


وتراجع ترامب، الذي يقاوم الضغوط لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية، عن تصريح سابق بأنّ رواية الرياض عن الواقعة "جديرة بالثقة"، ليعود ويشير الأحد الماضي إلى وجود "أكاذيب" في روايات الرياض حول قضية خاشقجي.


وفي مقابلة خاصة مع صحيفة "يو أس أي توداي" الأميركية مساء الاثنين، قال ترامب "أعتقد أن وفاة خاشقجي جاءت نتيجة لمؤامرة فاشلة".


ووصف ترامب عملية قتل خاشقجي بأنها "حمقاء وغبية"، وقال إنه سيكون "مستاء للغاية" إذا تبين ضلوع ملك السعودية وولي عهده في العملية.


في هذه الأثناء، قالت وكالة رويترز للأنباء إن مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه) جينا هاسبل في طريقها لأنقرة للتباحث مع المسؤولين الأتراك في قضية مقتل خاشقجي.




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