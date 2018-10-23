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ميرا شلح من شفاعمرو , أول عربية عمرها 26عاما وتنال شهادة الدكتوراة في علوم الحاسوب من معهد التخنيون- حيفا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



ميرا شلح (26 عاما) ابنة مدينة شفاعمرو هي اول شابة عربية تحصل على شهادة دكتوراة في علوم الحاسوب من معهد التخنيون في حيفا الذي يعتبر من ارقى المؤسسات التعليمية في البلاد والعالم.


بدأت ميرا مسيرتها التعليمية وهي في سن ال 15 من عمرها لدى انضمامها لمسار المتفوقين وبعد 11 عاما وهي في ال 26 من عمرها نالت شهادة الدكتوراة. 


وقالت الدكتورة ميرا :" سعيدة جدا من تنامي عدد الطلاب العرب في نيل الشهادات المتقدمة في مجالات العلوم والتكنولوجيا.. إن مؤسسات التعليم في البلاد تعتبر رائدة في العالم". 


كما كشفت النقاب عن المنح المتوفرة للطالبات العربيات. 


تصوير معهد التخنيون


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