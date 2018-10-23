تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-08 18:27:44 انطلاق اعمال المؤتمر الرابع للعربية للتغيير بمشاركة واسعة |  2019-02-08 17:45:08 مصرع ثابت عبد المالك الباز (28 عاما) طعنا في اللد |  2019-02-08 17:43:45 الكوفية على أكتاف المرشح للقب أطول رجل في العالم |  2019-02-08 17:39:20 شهيد طفل و10 اصابات على حدود غزة |  2019-02-08 16:24:14 جولة لمدير عام وزارة التربية لجهاز التّعليم في المجتمع البدوي في الجنوب |  2019-02-08 16:16:27 جثمان الطالبة المرحومة سوار قبلاوي من ام الفحم سيصل إلى البلاد عند منتصف الليلة |  2019-02-08 16:13:49 حزب العربية للتغيير يعقد مؤتمره الرابع |  2019-02-08 15:01:40 أعمام المرحومة سوار قبلاوي يصلون إلى تركيا |  2019-02-08 14:56:30 مظاهرة في قلنسوة احتجاجا على سياسة هدم البيوت |  2019-02-08 14:52:47 سطو مسلح على محل مجوهرات في كفرياسيف |  2019-02-08 12:50:42 استمرار التحقيق في جريمة قتل الشابة في القدس |  2019-02-08 12:50:24 حاولوا الوصول الى اليونان.. انقاذ 13 مهاجراً فلسطينياً من الغرق |  2019-02-08 11:44:38 الصانع:مطلبنا المشاركة في المشتركة وإذا تعذر ذلك التحالف مع الجبهة |  2019-02-08 11:03:52 روسيا: لن ننقل سفارتنا إلى القدس |  2019-02-08 10:50:01 الأحد صباحا - انقطاع بتزويد المياه في يافة الناصرة بسبب أعمال تعقيم وتطهير بركة المياه |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أردوغان سيُفصح عن كل شيء بقضية خاشقجي اليوم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق





قال إبراهام قالن، المتحدث باسم الرئاسة التركية: إن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيُعلن كل تفاصيل ما حدث للكاتب السعودي جمال خاشقجي، داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.


وأكد المتحدث التركي، أن بلاده ستصل إلى أقصى مدى ممكن؛ لكشف ملابسات وفاة السعودي جمال خاشقجي.


وأضاف قالن، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إنه لن يبقى أي شيء طي الكتمان بشأن التحقيق في مقتل خاشقجي، مضيفاً أن المسؤولين السعوديين، يتحملون مسؤولية الكشف عن الحقائق.




كلمات متعلقة

أردوغان, سيُفصح, عن, كل, شيء, بقضية, خاشقجي, اليوم,

تابعونــا

الكوفية على أكتاف المرشح للقب أطول رجل في العالم الكوفية على أكتاف المرشح للقب أطول رجل في العالم 2019-02-08 | 17:43:45

ارتدى إيجاز أحمد، أطول رجل في باكستان، والمنافس القوي على لقب أطول رجل في العالم،...

حاولوا الوصول الى اليونان.. انقاذ 13 مهاجراً فلسطينياً من الغرق حاولوا الوصول الى اليونان.. انقاذ 13 مهاجراً فلسطينياً من الغرق 2019-02-08 | 12:50:24

أنقذ خفر السواحل التركي، اليوم الجمعة، 13 مهاجراً فلسطينياً، انجرف مركبهم بسبب...

روسيا: لن ننقل سفارتنا إلى القدس روسيا: لن ننقل سفارتنا إلى القدس 2019-02-08 | 11:03:52

أكدت روسيا أنها لا تنوي نقل سفارتها من "تل أبيب" إلى القدس، مشددة على التزامها...

مستشارا ترامب الى 5 دول عربية لمناقشة "صفقة القرن" مستشارا ترامب الى 5 دول عربية لمناقشة "صفقة القرن" 2019-02-08 | 10:01:17

يزور جاريد كوشنير مستشار الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وجيسون جرينبلات، الشرق...

الجيش الأميركي يسحب كامل قواته من سوريا بنهاية أبريل الجيش الأميركي يسحب كامل قواته من سوريا بنهاية أبريل 2019-02-08 | 06:21:59

قالت صحفية "وول ستريت جورنال" الأميركية إن الولايات المتحدة تعتزم سحب جميع قواتها...

مصر تسمح لمواطنيها بالتخلي عن الجنسية! مصر تسمح لمواطنيها بالتخلي عن الجنسية! 2019-02-07 | 16:15:28

سمحت وزارة الداخلية المصرية لـ42 مواطنا مصريا بحمل جنسيات أخرى مع احتفاظهم...

كارثة مبنى إسطنبول.. انتشال طفلة من بين الأنقاض كارثة مبنى إسطنبول.. انتشال طفلة من بين الأنقاض 2019-02-07 | 14:30:10

انتشلت فرق الطوارئ التركية، الخميس، طفلة في الخامسة من العمر من تحت أنقاض المبنى...

الأرض عاشت أجواء اليوم قبل 115 ألف سنة الأرض عاشت أجواء اليوم قبل 115 ألف سنة 2019-02-07 | 09:00:29

كشف علماء في كندا أن الأجواء المناخية التي يعيشها كوكب الأرض حاليا تشبه إلى حد...

نصر الله: إيران لم تتخل عن التزاماتها تجاه فلسطين رغم الحرب الكونية عليها نصر الله: إيران لم تتخل عن التزاماتها تجاه فلسطين رغم الحرب الكونية عليها 2019-02-07 | 06:00:59

أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن إيران لم تتخل عن عن التزاماتها تجاه...

البيت الأبيض فخور بدعمه إسرائيل البيت الأبيض فخور بدعمه إسرائيل 2019-02-06 | 18:23:49

أكد مسؤول أمريكي كبير، أن البيت الأبيض فخور بدعمه لإسرائيل رافضا وجود حاجة لتحقيق...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids خلاط فلافل طفل علق يده جت انقاذ . تخليص قرية جت المثلثمظاهرة القدس الاقصى اعتقال اطلاق سراح 6 معتقلي عكا مسيرة اراضي الروحة وادي عارة يوم الارض الخالد مجد الكروم . انقلاب سيارة حيان الطبي هطيرة متوسطة اصابتان حادث طرق مخدرات كوكائين 24 كيلوغرام مطار بن غوريون سائحة برازيلية اعتقال مشتبه تل ابيب حادث طرق مروع انقلاب سيارة اصابة متوسطة طفيفة شرطة اسعاف مستشفى نهاريا سراج نصار طرعان لاعب رقم 77 يحمل اتحاد ابناء سخنين فريق نرجيله اعتقال أب رضيعة تدخن رفع فيديو على الفيسبوك الشرطة محمد ياسين نائب انتخاب رئيس مجلس محلي بلدة قرية كفر مندا تصويت سعيد نفاع فلسطين محمود عباس يستقبل يتضامن مع السلطة الفلسطينية احتراق بيت اشتعال نار ام الفحم اضرار ممتلكات دون اصابات مطار بن غوريون اكتظاظ اليوم الاكثر مسافر 82 الف رحلات تركيا اسرائيل سياحةفراس ابو عكر القدس استئصال تقنية جديدة كتل سرطانية شعريه تسيدك فلسطيني طبي انجاز فؤاد قيصر المغار افراج الشاب قرية اعتقاله 18 يوما في مصر ايوب قرا كفر ياسيف احتراق بيت مهجور مدرسة البيادر اطفاء اخماد حريق اضرار اصابات دون
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com