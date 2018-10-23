أردوغان, سيُفصح, عن, كل, شيء, بقضية, خاشقجي, اليوم,

قال إبراهام قالن، المتحدث باسم الرئاسة التركية: إن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيُعلن كل تفاصيل ما حدث للكاتب السعودي جمال خاشقجي، داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.وأكد المتحدث التركي، أن بلاده ستصل إلى أقصى مدى ممكن؛ لكشف ملابسات وفاة السعودي جمال خاشقجي.وأضاف قالن، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إنه لن يبقى أي شيء طي الكتمان بشأن التحقيق في مقتل خاشقجي، مضيفاً أن المسؤولين السعوديين، يتحملون مسؤولية الكشف عن الحقائق.