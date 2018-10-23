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رفع اسعار الوقود ب 8 اغورات للتر
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لحظة خروج قطار فائق السرعة عن مساره بتايوان
2018-10-23 08:42:13
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لحظة خروج قطار فائق السرعة عن مساره بتايوان
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