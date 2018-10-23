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اخر الاخبار
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انطلاق مجلس الجبهة لانتخاب مرشحيها للكنيست ال 21
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2019-02-01 13:31:33
هنية: لقاؤنا مع ميلادينوف والوفد المصري "غير مسبوق"
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2019-02-01 13:22:30
وقفة احتجاجية ورفع شعارات في طرعان رفضا للعنف
|
2019-02-01 11:28:44
رقم قياسي لأمراض القلب والأوعية الدموية في أميركا
|
2019-02-01 11:25:49
اجتماع يضم هنية وميلادينوف والوفد الأمني المصري
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2019-02-01 11:11:34
زيدان كعبية : المشتركة والاحزاب العربية تتجاهلنا بعدم تخصيص مقعد للمجتمع البدوي بالشمال
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2019-02-01 10:48:15
مقتل فتاة طعناً في الخليل والشرطة تكشف الملابسات
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2019-02-01 10:43:15
رسميا- وقف مساعدات USAID لغزة والضفة
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2019-02-01 10:29:31
الشيخ صفوت فريج:نعمل على ان تكون قائمة واحدة لكن اذا لم يكن هناك قائمة واحدة قد يكون ثلاثة قوائم.
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2019-02-01 10:26:39
ياباني يبيع اليورانيوم عبر الإنترنت !
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2019-02-01 10:20:56
الاحترار العالمي يهدد أطفال المستقبل بعيوب خلقية قاتلة
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2019-02-01 10:19:57
بنزيما يدخل قائمة الهدافين التاريخيين لريال مدريد
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2019-02-01 10:18:01
أول سيدة تشغل منصب وزيرة الداخلية في العالم العربي
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2019-02-01 09:31:27
رفع اسعار الوقود ب 8 اغورات للتر
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2019-02-01 09:20:02
اليوم - الجبهة تنتخب قائمتها للكنيست الـ 21
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يد بيد.. هكذا مشى خاشقجي مع خديجة إلى القنصلية
2018-10-23 08:41:35
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يد بيد.. هكذا مشى خاشقجي مع خديجة إلى القنصلية
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