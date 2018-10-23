إيداع, الخارطة, التفصيلية, لحي, جديد, في, الشبلي‎,

في بشرى سارة لسكان القرية، قامت إدارة المجلس المحلي الشبلي أم الغنم بإيداع الخارطة التفصيلية (مسرّعة).

رئيس المجلس نعيم شبلي أكد أن الحديث يدور عن خارطة رقمها 1089، الحي الشمالي (الربدات)، والذي ستقام عليه 640 وحدة بناء، وخلال ستة شهور سيتم تسويق القسائم .وأكد شبلي أن هذه الخطة ضمن سلسلة مشاريع في مجال الإسكان وتطوير البلد، وأن إدارته منذ بداية فترتها وضعت هذا الموضوع على رأس سلّم أولوياتها.بدوره، زيدان سلفيتي، نائب رئيس المجلس قال أن المشاريع مستمرة على كافة الأصعدة وأن المجلس تقدم بشكل كبير في مجال الإسكان خصوصًا بعد إيداع هذه الخطة.