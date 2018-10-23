تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-20 13:54:41 فيديو وصور - انتهاء الجلسة بخصوص استئناف الانتخابات في كفرمندا والقاضي سيصدر قراره بعد ايام |  2018-12-20 13:33:31 هدم العراقيب للمرة 137 وتشريد العائلات للعراء وسط الأمطار |  2018-12-20 13:20:21 اعتقال مشتبه 23 عاما من قلنسوة وبحوزته مسدس |  2018-12-20 13:08:39 ضبط سلاح ومخدرات واعتقال مشتبهين من كفرقاسم وجلجولية واللد |  2018-12-20 12:54:41 لجنة الحج والعمرة : تم حل المشكلة ورحلات عمرات الربيع وموسم الحج ستسير كالمعتاد من خلال الجواز الاردني المؤقت |  2018-12-20 12:32:31 "X" هو السبب في طول عمر النساء أكثر من الرجال! |  2018-12-20 12:29:59 دحض ادعاءات حول تغير المناخ بين 1995 و2013 |  2018-12-20 12:29:17 أوغلو: قضية مقتل خاشقجي جنائية لا سياسية |  2018-12-20 12:27:46 المالكي يزور روسيا ولن يلتقي وفد حماس |  2018-12-20 12:08:28 مع بداية 2019 - سيحظر التعامل بالمال النقدي -كاش في تعامل المصالح التجارية بأكثر من 11 الف شيكل |  2018-12-20 12:04:52 سلطة الاطفاء والانقاذ تحيي ذكرى رجل الاطفاء المرحوم سامر عسلي بيوم جماهيري للمسنين في كفرقرع |  2018-12-20 11:05:02 المحكمة تنظر في استئناف علي زيدان على نتائج انتخابات كفرمندا والتي اسفرت عن فوز مؤنس عبد الحليم |  2018-12-20 10:41:31 اتهام شاب من عرابة بضرب زوجته بمزهرية على رأسها وتهديدها بسكين وقتل شقيقها زيد عاصلة طعنا في محطة وقود |  2018-12-20 10:39:57 خرائط غوغل ترصد "جسما غامضا" فوق مثلث برمودا |  2018-12-20 10:35:47 مشاركة واسعة في افتتاح الكريسميس ماركت في طرعان |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

2700$ كلفة حضور حفلي عمرو دياب وتامر حسني رأس السنة!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في إطار الاستعداد لإقامة حفلات رأس السنة الميلادية، تتنافس الفنادق الكبرى على إقامة حفلات لكبار نجوم الغناء في مصر والعالم العربي.



وكشف منظم الحفلات وليد منصور أنه اتفق مع أحد الفنادق الكبرى في مدينة شرم الشيخ المصرية على إقامة حفلتين لكل من الفنان المصري عمرو دياب والفنان تامر حسني.

 أوضح منظم الحفلتين، أن الحفل الأول سيحيه الفنان عمرو دياب مساء الأحد الموافق 30 ديسمبر، أما الحفل الثاني فسيحيه الفنان تامر حسني مساء الإثنين الموافق 31 ديسمبر، ضمن الحفلات التي ينظمها الفندق لضيوفه في فترة احتفالات رأس السنة.


وكشف وليد منصور أن الحفلات بدون مقابل لنزلاء الفندق فقط، وأن الفندق يقدم عرضا لحضور الحفلتين مقابل 48 ألف جنيها، حوالي 2700 دولار امريكي، للغرفة المزدوجة، أي 24 ألف جنيه للفرد، وتشمل الإقامة الكامة في الفندق لمدة 4 أيام و3 ليالي، وتذاكر الطيران وحضور الحفلتين.




كلمات متعلقة

2700$, كلفة, حضور, حفلي, عمرو, دياب, وتامر, حسني, رأس, السنة!,

تابعونــا

محمد عساف يشكر أحمد حلمي.. ما السبب ؟ محمد عساف يشكر أحمد حلمي.. ما السبب ؟ 2018-12-20 | 12:36:55

وجه الفنان الفلسطيني محمد عساف، رسالة شكر خاصة للفنان المصري أحمد حلمي، وذلك عبر...

سيرين عبدالنور تلاعب القرود في جورجيا.. فيديو سيرين عبدالنور تلاعب القرود في جورجيا.. فيديو 2018-12-20 | 11:15:12

اختارت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور أن تقضي أجازة العام الجديد خارج لبنان في...

سعد لمجرد ينجح في إختيار "بدك ايه" ويبدع بأداء عالمي سعد لمجرد ينجح في إختيار "بدك ايه" ويبدع بأداء عالمي 2018-12-20 | 08:48:23

كالعادة يعرف الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ كيف يعود وماذا يصدر من جديد، فقد طرح...

أحلام مستغانمي واصلت توقع كتابها من غرفة الإنعاش أحلام مستغانمي واصلت توقع كتابها من غرفة الإنعاش 2018-12-19 | 16:49:19

تعرضت الكاتبة الجزائرية ​أحلام مستغانمي​ لوعكة صحية بسبب عدم تقيدها بتعليمات...

فيديو كليب "قومي" يثير الجدل.. وهجوم على ميريام فارس فيديو كليب "قومي" يثير الجدل.. وهجوم على ميريام فارس 2018-12-19 | 15:00:03

أثارت أحدث أغاني الفنانة اللبنانية ميريام فارس جدلا واسعا على مواقع التواصل...

في المرة الرابعة.. رانيا يوسف كالعروس بفستان أبيض! في المرة الرابعة.. رانيا يوسف كالعروس بفستان أبيض! 2018-12-19 | 13:31:48

كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، عن صور جديدة “فوتو سيشن” حديث، وهى المرة...

حلا شيحة في أول جلسة تصوير بعد خلعها الحجاب حلا شيحة في أول جلسة تصوير بعد خلعها الحجاب 2018-12-19 | 12:35:39

خضعت الفنانة المصرية حلا شيحة لجلسة تصوير جديدة، والتي تعد اول جلسة تصوير لها بعد...

هكذا احتفلت اليسا باليوم العالمي للغة العربية هكذا احتفلت اليسا باليوم العالمي للغة العربية 2018-12-19 | 11:36:11

احتفلت الفنانة إليسا باليوم العالمي للغة العربية، بكتابة تغريدة باللغة العربية،...

هكذا احتفلت اليسا باليوم العالمي للغة العربية هكذا احتفلت اليسا باليوم العالمي للغة العربية 2018-12-19 | 11:36:11

احتفلت الفنانة إليسا باليوم العالمي للغة العربية، بكتابة تغريدة باللغة العربية،...

نادين نسيب نجيم محتارة ومنى زكي تحل لها الموضوع ‎- فيديو نادين نسيب نجيم محتارة ومنى زكي تحل لها الموضوع ‎- فيديو 2018-12-19 | 10:16:29

شاركت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ متابعيها مقطع فيديو ظهرت فيه وهي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids صالح جربوني عرابة اطلاق نار رصاصات سيارات تهديد سكب زيت محروق مدخل بيته نزيه خطيب جيب سيارة احتراق اضرام النار شيكات حوالات الشرطة تحقق زيارة اضرحة شهداء يوم الارض الخالد سخنين عرابة البطوف الطيبة كفر كنا تلاسيميا نجاح عملية مستشفى الجليل الغربي عملية اول العالم الطيبة اضراب عام التزام غضب المسجد الاقصى المبارك "هاتريك" رونالدو يقود ريال مدريد لتأهل تاريخي والاطاحة بفولفسبورجأمرأة مصابة مصرع اطلاق نار سلام عبد الله كفر ياسيف امرأة عيارات نارية اطلاق نار داخل منزل عائلة في قرية البعنة شرطة شجار مفرقعات كفر مندا انتشار شرطة قوات منعا تجدد بلدة قرية قطار العودة بيت لحم انطلاق حيفا القدس مهجرين نكبة فلسطينية تمديد عمل المنقذين على امتداد شواطئ بحيرة طبريا لساعتين منعا لحوادث الغرق محمد زريقي شاب دهس جاهة صلح مصرع وفاة شاب كفر كنا هدنة غطاس فاتن سرطان ثدي مؤتمر الناصرة مكافحة جمعية السران اجتراق بيت سخنين اضرار جسيمة دون اصابات تذكر مدينة اتحاد ابناء سخنين نصف نهائي كأس الدولة فريق كرة القدم قرعة مواجهات غضب مظاهرة قطرية القدس رفضا قانون كامينتس تسريع اوامر هدم بيوت عربية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com