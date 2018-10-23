2700$, كلفة, حضور, حفلي, عمرو, دياب, وتامر, حسني, رأس, السنة!,

في إطار الاستعداد لإقامة حفلات رأس السنة الميلادية، تتنافس الفنادق الكبرى على إقامة حفلات لكبار نجوم الغناء في مصر والعالم العربي.

وكشف منظم الحفلات وليد منصور أنه اتفق مع أحد الفنادق الكبرى في مدينة شرم الشيخ المصرية على إقامة حفلتين لكل من الفنان المصري عمرو دياب والفنان تامر حسني.أوضح منظم الحفلتين، أن الحفل الأول سيحيه الفنان عمرو دياب مساء الأحد الموافق 30 ديسمبر، أما الحفل الثاني فسيحيه الفنان تامر حسني مساء الإثنين الموافق 31 ديسمبر، ضمن الحفلات التي ينظمها الفندق لضيوفه في فترة احتفالات رأس السنة.وكشف وليد منصور أن الحفلات بدون مقابل لنزلاء الفندق فقط، وأن الفندق يقدم عرضا لحضور الحفلتين مقابل 48 ألف جنيها، حوالي 2700 دولار امريكي، للغرفة المزدوجة، أي 24 ألف جنيه للفرد، وتشمل الإقامة الكامة في الفندق لمدة 4 أيام و3 ليالي، وتذاكر الطيران وحضور الحفلتين.