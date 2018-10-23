كوشنير:, الفلسطينيون, سيدخلون, في, مفاوضات, معنا,

قال مستشار الرئيس الأمريكي غارد كوشنير إن "النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لا يزال مستمرا منذ وقت طويل".

واعرب كوشنير في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن أمله في "أن يتخذ المسؤولون الخطوة الشجاعة والتوصل لاتفاق".و قال إن "الوضع القائم لا يمكنه أن يستمر. مثل هذا الوضع سيوصلنا الى ما هو أسوأ".وأضاف إنه "في مرحلة ما على القيادات أن تتخذ قرارا شجاعا وأن يتوصلوا لاتفاق، ونأمل بأن الطرفين جاهزان للقيام بذلك".وحول التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية على خلفية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب الى القدس، والاعلان عن القدس على أنها عاصمة لإسرائيل، قال كوشنر إنه "بعد عرض خطة السلام، سيقرأها الفلسطينيون وسيوافقون عليها وسيدخلون في مفاوضات".