"أقوى, رجل", في, العالم, يتزوج.., ونصف, متر, يثير, جدلا,

أعلن نجم مسلسل "لعبة العروش" الشهير، هافثور جوليوس بجورنسون، زواجه من صديقته كيلي هينسون ونشر الزوجان صورة لهما من يوم الزفاف وسط منظر طبيعي.

وبحسب ما نقلت "ديلي ميل"، فإن بجورنسون البالغ من العمر 29 عاما تزوج بالشابة التي تقل عنه طولا بنصف متر تقريبا، فطول العريس يصل إلى 2.06 متر بينما لا تتعدى العروس 1.57 متر.والتقى الرجل الإيسلندي "الضخم" الذي يلقب "بالجبل" بشريكة حياته خلال 2017 في حانة بكندا، وكانت الشابة تعمل نادلة في تلك الفترة وتطورت العلاقة بينهما إلى أن أعلنا الزواج في إيسلندا.وقل معلقون إن من ركزوا على جانب الشكل والقامة أغفلوا أن الاثنين في علاقة حب حقيقية، وهذا هو الأهم، أما الأمور الأخرى فلا تعني أحدا غيرهما.وكتب الممثل الذي يظهر غالبا في صورة عنيفة أثناء أداء أعماله، عبارات مرهفة على "إنستغرام" وقال إنه سعيد جدا بأن ينادي هينسون زوجته.وفي تعليقه على سخرية المواقع الاجتماعية، قال بجورنسون الحاصل على لقب أقوى رجل في العالم، إن لم يتعرض يوما للتهديد في الواقع لكن الأمر مختلف في فيسبوك وتويتر.