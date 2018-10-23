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ريال مدريد يستعين بـ"العجوز" لعلاج العقم التهديفي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في ظل المساعي لحل معضلة العقم التهديفي التي لازمت ريال مدريد مؤخرا، تتحضر إدارة النادي لإبرام صفقة مفاجئة من أجل ضم لاعب "عجوز" بعيد عن الأذهان.



السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هو النجم الذي يريد النادي الملكي ضمه لخط الهجوم بعد تألقه مؤخرا مع لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي.


الخبر الذي نقلته إذاعة "كادينا كوبي" المحلية، أشار إلى رغبة بطل أوروبا في التعاقد مع إبراهيموفيتش (37 عاما) في فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، دون أن يحدد مدة العقد.


وينتهي ارتباط "السلطان" مع ناديه بعد 3 أشهر، بما يعني أنه سيكون حرا في الانتقال إلى أي ناد آخر ما لم يجدد تعاقده مع لوس أنغلوس غالاكسي.


وحسب الإذاعة، ترى إدارة النادي أن إبراهيموفيتش يمثل حلا "قصير المدى" لأزمة غياب اللاعب الهداف عن صفوف ريال مدريد، مع تراجع مستوى كريم بنزيمة مؤخرا.


وسجل مارسيلو هدف ريال مدريد في خسارته أمام ليفانتي 1-2 بالدوري الإسباني، السبت، لينهي صياما تهديفيا دام 4 مباريات متتالية في أسوأ مسيرة يعرفها هجوم الفريق بتاريخه.


ومنذ انتقاله إلى الدوري الأميركي مطلع العام الجاري قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، سجل "إبرا" 22 هدفا في 25 مباراة لمصلحة لوس أنغلوس غالاكسي، ليفتح أعين بعض الأندية الأوروبية لإعادته إلى القارة والاستفادة من قدراته الفنية والبدنية الهائلة.


وفي حال عودته إلى الدوري الإسباني، سيعتمد اللاعب الدولي السابق على خبرته مع برشلونة الذي انضم إليه لموسم واحد عام 2009، وسجل 22 هدفا في 46 لقاء.




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