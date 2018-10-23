تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-05 23:09:11 ترامب: لم يبق في سورية إلا الرمال والموت |  2019-01-05 23:07:03 رئيس الصين للجيش: استعدوا للحرب |  2019-01-05 23:05:44 اعتقال شابين يهوديين آخرين بشبهة الضلوع في ممارسة الإرهاب |  2019-01-05 22:02:25 ضبط 1590 سائق خلال الاسبوع الاول من العام 2019 استخدموا الهاتف النقال اثناء القيادة |  2019-01-05 22:58:13 اصابة شاب باطلاق نار في كفرقاسم |  2019-01-05 22:56:36 العشرات من أهالي الرملة بمسرحية نور الميلاد لمسرح الحنين النصراوي |  2019-01-05 21:29:40 قائد الشرطة الإيرانية: مستعدون لتدريب جبهة المقاومة الفلسطينية |  2019-01-05 21:26:20 مناوشات بين جمهور بيتار القدس ومواطنين في عرابة |  2019-01-05 19:15:31 ضبط سائقًة 24 عامًا تقود سيارتها بسرعة 215 كم في الساعة على شارع 6 |  2019-01-05 19:08:40 وصول حارس الأراضي المقدسة إلى بيت لحم |  2019-01-05 19:04:34 اصابة شاب باطلاق نار في يركا |  2019-01-05 17:04:02 عارة:اصابة شاب تعرض لاطلاق نار |  2019-01-05 16:58:58 عكا:انتشال جثة شاب غرق في ميناء البلدة القديمة |  2019-01-05 16:53:26 اعتقال شخصين بشبهة ضلوعهما بحادث اطلاق النار امس الجمعة |  2019-01-05 16:50:45 "أبو مازن" يلتقي السيسي في القاهرة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

3 اصابات منها خطيرة بحادث على شارع برطعة ام الريحان



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث بأسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:  وقع حادث طرق صعب قرب معبر ريحان على طريق  596،  بين سيارتين إسرائيليتين.


من المكان أحيل 3 مصابين الى المستشفى، أحدهم بحالة حرجة أحيل بواسطة المروحية ومصابين بحالة متوسطة (وفقا مصادر طبية).

إثر الحادث تم إغلاق مسار واحد من الطريق امام حركة المرور.

قوات من الشرطة متواجدة في المكان وتوجه حركة المرور.

محقق مختص حوادث طرق في طريقه الى المكان.




كلمات متعلقة

3, اصابات, منها, خطيرة, بحادث, على, شارع, برطعة, ام, الريحان,

تابعونــا

اعتقال شابين يهوديين آخرين بشبهة الضلوع في ممارسة الإرهاب اعتقال شابين يهوديين آخرين بشبهة الضلوع في ممارسة الإرهاب 2019-01-05 | 23:05:44

سمح مساء اليوم بإماطة اللثام عن أنه جرى اعتقال اعتقال شابين آخرين هما الرابع...

ضبط 1590 سائق خلال الاسبوع الاول من العام 2019 استخدموا الهاتف النقال اثناء القيادة ضبط 1590 سائق خلال الاسبوع الاول من العام 2019 استخدموا الهاتف النقال اثناء القيادة 2019-01-05 | 22:02:25

جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قسم المرور يواصل...

اصابة شاب باطلاق نار في كفرقاسم اصابة شاب باطلاق نار في كفرقاسم 2019-01-05 | 22:58:13

اصيب شاب بالعشرينيات من عمره اثر تعرضه لاطلاق نار مساء اليوم السبت في مدينة...

العشرات من أهالي الرملة بمسرحية نور الميلاد لمسرح الحنين النصراوي العشرات من أهالي الرملة بمسرحية نور الميلاد لمسرح الحنين النصراوي 2019-01-05 | 22:56:36

بمناسبة عيد الميلاد المجيدة ورأس السنة نظم مدير المركز الجماهيري العربي ...

مناوشات بين جمهور بيتار القدس ومواطنين في عرابة مناوشات بين جمهور بيتار القدس ومواطنين في عرابة 2019-01-05 | 21:26:20

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قرب الساعة،...

ضبط سائقًة 24 عامًا تقود سيارتها بسرعة 215 كم في الساعة على شارع 6 ضبط سائقًة 24 عامًا تقود سيارتها بسرعة 215 كم في الساعة على شارع 6 2019-01-05 | 19:15:31

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:مساء امس قام افراد من...

اصابة شاب باطلاق نار في يركا اصابة شاب باطلاق نار في يركا 2019-01-05 | 19:04:34

اصيب شاب يبلغ من العمر 40 عاماً بجراح متوسطة أثر تعرضه لاطلاق نار في يركا مساء...

عارة:اصابة شاب تعرض لاطلاق نار عارة:اصابة شاب تعرض لاطلاق نار 2019-01-05 | 17:04:02

اصيب شاب يبلغ من العمر 23 عاماً أثر تعرضه لاطلاق نار في بلدة عارة ظهر اليوم السبت...

عكا:انتشال جثة شاب غرق في ميناء البلدة القديمة عكا:انتشال جثة شاب غرق في ميناء البلدة القديمة 2019-01-05 | 16:58:58

قامت مجموعة من البحارة والمواطنين ظهر اليوم السبت بانتشال جثة شاب تعرض للغرق في...

اعتقال شخصين بشبهة ضلوعهما بحادث اطلاق النار امس الجمعة اعتقال شخصين بشبهة ضلوعهما بحادث اطلاق النار امس الجمعة 2019-01-05 | 16:53:26

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة انها اعتقلت شخصين يبلغان من العمر 33 و44...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مجلس محلي طرعان رئيس مجلي عماد دحلة امين جائزة الادارة المالية السليمة مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد Manchester City vs Manchester United في الدوري الانجليزي الممتاز مباشرة اليوم علي قناة بي أن سبورت HD2 مشاهدة علىمنع الشيخ كمال خطيب الدخول الى القس الحكومة الاسرائيلية الحركة الاسلامية حر الناصرة سلام وفد يزور السلام فرنسي من اجل اجتراق بيت سخنين اضرار جسيمة دون اصابات تذكر مدينة د.سهيل نصر الله شفاعمرو مدير عام جديد تعيين مستشفى بوريا انقلاب سيارة شارع ام الفحم معاوية اصابة طفيفة سائق اتهام شاب محمد فايز سعدي تمويل داعش تحويل مبلغ شقيقه مصطفى الناصرة داعش سوريانشأت ملحم عملية تل ابيب اطلاق نار مساعدة مشتبهون النيابة العامة تصريح مدعيالمنطقة الصناعية جولس اخماد حريق اشتعال شاحنة اطفاء زفولون المغار شجرة الميلاد اضاءة احتفال مسيرة كشفية باقةانتفاضةشارع6مشتبهون الناصرة كوكائين سائل نيشر المطار من البيرو تسريب طرعان الحركة الاسلامية عن القانون اخراج حظر مؤسساتها مظاهرة عكا التزام اضراب محلات تجارية لجنة المتابعة المسجد الاقصى القدس
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com