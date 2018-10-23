3, اصابات, منها, خطيرة, بحادث, على, شارع, برطعة, ام, الريحان,

جاء في بيان صادر عن المتحدث بأسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: وقع حادث طرق صعب قرب معبر ريحان على طريق 596، بين سيارتين إسرائيليتين.

من المكان أحيل 3 مصابين الى المستشفى، أحدهم بحالة حرجة أحيل بواسطة المروحية ومصابين بحالة متوسطة (وفقا مصادر طبية).إثر الحادث تم إغلاق مسار واحد من الطريق امام حركة المرور.قوات من الشرطة متواجدة في المكان وتوجه حركة المرور.محقق مختص حوادث طرق في طريقه الى المكان.