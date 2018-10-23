الطقس:, أجواء, غائمة, جزئية, والفرصة, مهيأة, لسقوط, أمطار,

وقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى غائم حارا إلى شديد الحرارة ومغبراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتكون الأجواء هذه الليلة غائمة جزئياً الى غائمة معتدلة في معظم المناطق، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.وقالت الدائرة إن الجو يكون يوم غد الأربعاء، غائماً جزئياً الى غائم حارا الى شديد الحرارة ومغبراً ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول في ساعات المساء الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.ويوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم باردا نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.أما يوم الجمعة، فيكون الجو غائماً جزئياً الى غائم بارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات النهار لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، خاصة يومي الخميس والجمعة من تدني مدى الرؤيا الأفقية وخطر التزحلق على الطرقات