تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-27 23:31:43 253 شهيداً و25 الف جريح منذ انطلاق مسيرات العودة |  2018-12-27 23:30:13 برشلونة يتهرب من حسم صفقة رابيو |  2018-12-27 23:19:16 مستوطنون يعتدون على المحامي معين عرموش وزوجته من طمرة |  2018-12-27 20:57:25 بسمة طبعون: رئيس المجلس رائد زبيدات يخصص ميزانية لدعم الطالبات والطلاب الجامعيين |  2018-12-27 20:49:13 لأول مرة- نتنياهو يزور البرازيل |  2018-12-27 18:42:04 مقتل شادية مصراتي 30عاماً رمياً بالرصاص في الرملة |  2018-12-27 17:23:35 مصرع شخص واصابة اخرين في حادث مروع على شارع 90 |  2018-12-27 16:50:00 السلطة توقف استيراد الخضار والفواكه والدواجن من إسرائيل |  2018-12-27 16:50:00 سوريا.. موجات نزوح غير مسبوقة من آخر جيوب "داعش" |  2018-12-27 16:00:23 "اكتشاف ثوري".. السرطان لن يكون قاتلا |  2018-12-27 15:39:22 السجن 43 شهرا لشاب من جلجولية سافر لسوريا بمنطاد من الجولان وانضم لداعش واعتقله الجيس السوري |  2018-12-27 15:31:23 اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في طمرة |  2018-12-27 15:09:13 إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان |  2018-12-27 14:23:22 الجلبوع: المصادقة على ميزانية 2019 .. أكثر من 196 مليون شيكل‎ |  2018-12-27 14:20:27 مصر.. 3 سنوات لسيدة تحرشت بقرد !! |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الطقس: أجواء غائمة جزئية والفرصة مهيأة لسقوط أمطار



  |     |   اضافة تعليق



 وقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى غائم حارا إلى شديد الحرارة ومغبراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وتكون الأجواء هذه الليلة غائمة جزئياً الى غائمة معتدلة في معظم المناطق، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط  زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


وقالت الدائرة إن الجو يكون يوم غد الأربعاء، غائماً جزئياً الى غائم حارا الى شديد الحرارة ومغبراً ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول في ساعات المساء الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.


ويوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم باردا نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.


أما يوم الجمعة، فيكون الجو غائماً جزئياً الى غائم بارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات النهار لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.


وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، خاصة يومي الخميس والجمعة من تدني مدى الرؤيا الأفقية وخطر التزحلق على الطرقات




كلمات متعلقة

الطقس:, أجواء, غائمة, جزئية, والفرصة, مهيأة, لسقوط, أمطار,

تابعونــا

مستوطنون يعتدون على المحامي معين عرموش وزوجته من طمرة مستوطنون يعتدون على المحامي معين عرموش وزوجته من طمرة 2018-12-27 | 23:19:16

علم مراسلنا أن مستوطنون قاموا بالاعتداء على المحامي معين عرموش وزوجته من مدينة...

بسمة طبعون: رئيس المجلس رائد زبيدات يخصص ميزانية لدعم الطالبات والطلاب الجامعيين بسمة طبعون: رئيس المجلس رائد زبيدات يخصص ميزانية لدعم الطالبات والطلاب الجامعيين 2018-12-27 | 20:57:25

خصص مجلس محلي بسمة طبعون بقيادة الرئيس المنتخب رائد زبيدات، ميزانية خاصة لدعم...

مقتل شادية مصراتي 30عاماً رمياً بالرصاص في الرملة مقتل شادية مصراتي 30عاماً رمياً بالرصاص في الرملة 2018-12-27 | 18:42:04

لقيت شابة عربية مصرعها اثر تعرضها لاطلاق نار في مدينة الرملة مساء اليوم الخميس...

مصرع شخص واصابة اخرين في حادث مروع على شارع 90 مصرع شخص واصابة اخرين في حادث مروع على شارع 90 2018-12-27 | 17:23:35

لقي شخص مصرعه واصيب اخرين اثر حادث طرق مروع بين سيارة خصوصية وشاحنة في مفرق عين...

السلطة توقف استيراد الخضار والفواكه والدواجن من إسرائيل السلطة توقف استيراد الخضار والفواكه والدواجن من إسرائيل 2018-12-27 | 16:50:00

قررت الحكومة الفلسطينية اليوم وقف استيراد الخضار والفواكه والدواجن من إسرائيل،...

اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في طمرة اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في طمرة 2018-12-27 | 15:31:23

اصيب شاب بجراح متوسطة عصر اليوم الخميس اثر تعرضه لاطلاق نار في مدينة طمرة...

الجلبوع: المصادقة على ميزانية 2019 .. أكثر من 196 مليون شيكل‎ الجلبوع: المصادقة على ميزانية 2019 .. أكثر من 196 مليون شيكل‎ 2018-12-27 | 14:23:22

صادق المجلس البلدي في الجلبوع يوم أمس بمشاركة رئيس المجلس عوفيد نور، ونائبيه...

صور - اصابات بعد سقوط شجرة ضخمة على سيارة بنابلس صور - اصابات بعد سقوط شجرة ضخمة على سيارة بنابلس 2018-12-27 | 13:44:41

أصيب ستة مواطنين الخميس، في ثلاث حوادث منفصلة ناتجة عن المنخفض الجوي الممطر...

سلطة التنفيذ والجباية - تخفيض %25 من فائض الدين للمديون الملتزم‎ سلطة التنفيذ والجباية - تخفيض %25 من فائض الدين للمديون الملتزم‎ 2018-12-27 | 13:27:01

جاء في بيان لوسائل الإعلام من الناطق الرسمي لسلطة التنفيذ والجباية عماد شخيدم :"...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids 16 قاضيا جديدا يؤدون تصريح الولاء ألواز زعرورة عبد الحليم كفر مندا القسم ريفلين رئيس الدولةغش خداع انتحال شخصية محامي المحكمة اتهام رجل الجديدة المكر لائحة توئثيق اطلاق نار مقهى اراجيل البلدة القديمة عكا شاهدوا فيديو مجهول اصابة شابين وفاة يونس مرعي رئيس المجلس المحلي في قرية الفريديسعكا تظاهرة نصرة للمسجد الاقصى القدس دهس طفل طمرة اصابة متوسطة شرطة اسعاف مستشفى محمود عباس الرئيس الفلسطيني عملية قسطرة قلب ناجحة مستشفى فحوصات اضرار جسيمة احتراق سوق شاؤول غفعات القدس النار اسبست دون اصابات اطفاء شفاعمرو المصادقة الخارطة الهيكيلية الرئيس عنبتاوي يستهجن موقف الجبهة ايداع عادل سمحات بلدية شفاعمرو مدير عام اعفاءه من منصبه يطلب عنبتاوي أمين الرينة ام الغنم داعش تنظيم سوريا تنفيذ عملية مفرق مسكنة جولاني تظاهرة رفع شعارات مدينة سخنين سمسرة الاراضي مشروع اسكاني تلاعب اصابة خطيرة شابة الطيبة سقوط درج بيت اسعاف شرطة حادث مدينة مسيرة أطفال دير حنا رياض بساتين مشاركة واسعة فعاليات مجلس محلي العاب ماء اصابة متوسطة شاب تعرض اطلاق نار كفر قاسم منطقة صناعية شرطة اسعاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com