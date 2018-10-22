نتنياهو, باستقبال, نائب, الرئيس, الصيني:,  هذه, أهم, زيارة, لزعيم, صيني, الى, اسرائيل, منذ, 18, عاما,

إستضاف رئيس الوزراء الاسرائيلي بينيامين نتنياهو وزوجته سارا هذا المساء نائب الرئيس الصيني وانغ تشي-شان في مقر إقامة رئيس الوزراء بأورشليم حيث وقع نائب الرئيس الصيني في سجل الزوار.

وقال له رئيس الوزراء نتنياهو: "أهلا وسهلا بك في إسرائيل. هذه هي أهم زيارة يقوم بها زعيم صيني لإسرائيل منذ 18 عاما. هذا هو دليل على الصداقة المتنامية بيننا. وصول نائب الرئيس الصيني إلى إسرائيل وقيامه بتلبية دعوتي له بحضور مؤتمر رئيس الوزراء للإبداع هو عبارة عن مجاملة كبيرة جدا لإسرائيل تعكس العلاقات المتطورة بين الصين وإسرائيل وأتطلع إلى إجراء محادثات معه".

ثم عقد رئيس الوزراء ونائب الرئيس الصيني لقاء عمل في إطار مأدبة عشاء حضرتها الحاشيتان. هذا ويذكر بأن نائب الرئيس الصيني يترأس بعثة تضم وزراء ونواب وزراء من 13 دائرة حكومية صينية وصلت إلى إسرائيل بدعوة رسمية من رئيس الوزراء نتنياهو.

سيترأس رئيس الوزراء نتنياهو ونائب الرئيس الصيني اللقاء الرابع للجنة الإبداع الإسرائيلية الصينية الذي سيعقد في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية بأورشليم كمشاورات بين الحكومتين. سيتم خلاله التوقيع على 8 اتفاقيات ثنائية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والعلوم الحياتية والإبداع والصحة الرقمية والزراعة.

كما سيوقع رئيس الوزراء نتنياهو ونائب الرئيس الصيني على الخطة الثلاثية الجديدة التي سيقرّها المؤتمر. لجنة الإبداع تلتئم سنويا سواء في أورشليم أو في بكين وهدفها هو تعزيز التعاون بين الدوائر الحكومية من البلدين ودفع مشاريع مشتركة تشمل القطاع الخاص القيام بأبحاث مشتركة في العلوم والصناعة وتخصيص منح دراسية لطلاب من البلدين.

نائب الرئيس الصيني سيكون ضيف الشرف لرئيس الوزراء في المؤتمر ثم يدشن الإثنان مركز بيريس للسلام وللإبداع.