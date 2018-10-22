القدس:, اصابة, طفل, بجراح, خطيرة, بعد, اصطدام, دراجة, نارية, به, بحي, العيسوية,

في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي مساء اليوم الاثنين انه وفي الساعة الأخير تلقى مركز الشرطة بلاغ عن وقوع حادث طرق صعب في حي العيسوية في شرقي مدينة القدس بين دراجة نارية وقاصر (عمره 6 سنوات) الذي أصيب بجروح متوسطة / خطيرة وأحيل لتلقي العلاج الطبي.

هذا وترك راكب الدراجة النارية المكان لكنه وصل قبل فترة وجيزة، إلى مركز شرطة شعفاط وسلم نفسه.

الشرطة شرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.