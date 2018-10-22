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هذه رسالة أصالة لفاروق الفيشاوي في محنته



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بعد أيام من إعلان الفنان #فاروق_الفيشاوي عن إصابته بمرض السرطان، في مفاجأة صادمة للجميع، اختارت #أصالة أن تعلن عن أمر حدث بينها وبين الفيشاوي يدل على أن الجميع يقف إلى جواره في محنته.

وعبر حسابها على "#انستغرام نشرت أصالة صورة الفنان المصري، وعلقت عليها بأن الفيشاوي واحد من بعض الأشخاص الذين التقتهم وأثروا فيها من موقف واحد فقط.

وفي التفاصيل، أنه وقبل سنوات أقام الفيشاوي مأدبة عشاء ووجه الدعوة لأصالة ضمن عدد كبير من الحضور، وبالفعل لبت المطربة السورية الدعوة وتوجهت إلى منزل الفيشاوي ضمن مجموعة كبيرة من الفنانين والمشاهير.

رسالة أصالة

وهناك وجدت اهتماما بالغا من الفيشاوي بالجميع، خاصة من رافقوا الحضور سواء السائقين والمساعدين، مشيرة إلى كونه تصرف طوال السهرة بأخلاق لم تر لها مثيلا.

هذا الأمر لم يجعلها تندهش من ردة فعل الفيشاوي تجاه المرض الذي أصابه، حينما أعلن عن ذلك في افتتاح الدورة الماضية من مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وأوضحت أصالة أن هذا الشخص صادق في تعامله مع نفسه ومع المحيطين به دون تفرقة، والآلاف ممن تعاملوا معه وخصهم باهتمامه ورعايته دون أن يكون هناك سابق معرفة به، يدعون له باستمرار.

كما أن الملايين وهي واحدة منهم، ممن شاهدوا وسمعوا عن نبل شعوره يدعون له في كل وقت من أجل الشفاء في أقرب وقت.

 





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