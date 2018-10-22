تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-27 18:42:04 مقتل شابة عربية رمياً بالرصاص في الرملة |  2018-12-27 17:23:35 مصرع شخص واصابة اخرين في حادث مروع على شارع 90 |  2018-12-27 16:50:00 السلطة توقف استيراد الخضار والفواكه والدواجن من إسرائيل |  2018-12-27 16:50:00 سوريا.. موجات نزوح غير مسبوقة من آخر جيوب "داعش" |  2018-12-27 16:00:23 "اكتشاف ثوري".. السرطان لن يكون قاتلا |  2018-12-27 15:39:22 السجن 43 شهرا لشاب من جلجولية سافر لسوريا بمنطاد من الجولان وانضم لداعش واعتقله الجيس السوري |  2018-12-27 15:31:23 اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في طمرة |  2018-12-27 15:09:13 إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان |  2018-12-27 14:23:22 الجلبوع: المصادقة على ميزانية 2019 .. أكثر من 196 مليون شيكل‎ |  2018-12-27 14:20:27 مصر.. 3 سنوات لسيدة تحرشت بقرد !! |  2018-12-27 14:15:48 الإمارات تعيد افتتاح سفارتها اليوم في دمشق |  2018-12-27 13:44:41 صور - اصابات بعد سقوط شجرة ضخمة على سيارة بنابلس |  2018-12-27 13:27:01 سلطة التنفيذ والجباية - تخفيض %25 من فائض الدين للمديون الملتزم‎ |  2018-12-27 12:51:17 موجة برد شديدة تعصف في بلاد الشام.. ثلوج في لبنان ووفاة رضيعين سوريين وتحذير من الأسوأ في الأيام القادمة |  2018-12-27 12:44:45 منذ بداية 2018- أكثر من 300 قتيل منهم 94 عربيا بحوادث طرق |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

إلقاء القبض على فنانة عربية شهيرة ملقبة بالساندريلا بسبب ارتدائها الـ”بنطلون”! فنمواضيع مختارة



  |     |   اضافة تعليق



في خطوة اثارت اهتمام الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي، ألقت الأجهزة الأمنية في ​السودان​ القبض على الفنانة ​منى مجدي​، بسبب إرتدائها "بنطلون" أثناء إحيائها حفلاً غنائياً، وجاءت خطوة الأجهزة الامنية بعد انتشار فيديو وصور من الحفل على مواقع التواصل الإجتماعي

 


بعض الوسائل الإعلامية السودانية اشارت الى ان شرطة النظام العام في العاصمة السودانية الخرطوم حررت محضراً وفقاً للمادة 152 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، وتم اعتبار ملابس الفنانة منى مجدي في الحفل الفني الذي أحيته مخالفة للقانون الخاص بالملابس في السودان

 

وبحسب الصور المتداولة بشكل واسع فقد ظهرت المطربة الملقبة بالساندريلا وهي تغني أعلى المسرح وترتدي "بنطلون" وملابس مثيرة وشفافة حسبما كتب ناشرو الصور.


نجمة برنامج أغاني وأغاني عرضت نفسها لانتقادات حادة ولاذعة من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي لا يرحم, وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد كتب مازن عبد الجليل: "دا اوبجكتيف شديد".وكتب خالد فيغو: "دي جاية تغني بملابس النوم" وكتب ود عبد التام: " انحطاط وانحراف".

 





كلمات متعلقة

إلقاء, القبض, على, فنانة, عربية, شهيرة, ملقبة, بالساندريلا, بسبب, ارتدائها, الـ”بنطلون”!, فنمواضيع, مختارة,

تابعونــا

مليون جنيه أجر محمد رمضان عن حلقة في برنامج أمير كرارة مليون جنيه أجر محمد رمضان عن حلقة في برنامج أمير كرارة 2018-12-27 | 16:50:00

يستعد الفنان المصري أمير كرارة، لتقديم برنامج جديد خلال الفترة المقبلة ويحمل اسم...

سامر إسماعيل ينضم إلى أبطال "باب الحارة" سامر إسماعيل ينضم إلى أبطال "باب الحارة" 2018-12-27 | 16:00:48

قال موقع "الفن" اللبناني أن الممثل السوري ​سامر إسماعيل​ إنضم رسمياً، إلى أبطال...

المغربية إبتسام تسكت بـ”لوك” جديد.. المغربية إبتسام تسكت بـ”لوك” جديد.. 2018-12-27 | 14:22:18

فاجأت الفنانة المغربية ​إبتسام تسكت ​متابعيها بإطلالتها الجديدة، عبر صفحتها...

رقص ابنة سيرين عبد النور احتفالا بالميلاد المجيد - فيديو رقص ابنة سيرين عبد النور احتفالا بالميلاد المجيد - فيديو 2018-12-27 | 13:15:16

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سبق ونشرته الفنانة اللبنانية...

هنا الزاهد تكشف عن تعرضها لمحاولة قتل من شقيقتها هنا الزاهد تكشف عن تعرضها لمحاولة قتل من شقيقتها 2018-12-27 | 11:55:09

فاجأت الممثلة المصرية ​هنا الزاهد​ الجميع عندما كشفت أنها تعرضت لمحاولة قتل من...

فنانة لبنانية وحيدة يتابعها محمد صلاح.. خمنوا من هي!؟ فنانة لبنانية وحيدة يتابعها محمد صلاح.. خمنوا من هي!؟ 2018-12-27 | 10:54:29

يتابع اللاعب المصري نجم فريق ليفربول الإنكليزي، ​محمد صلاح​، عبر صفحته الخاصة...

رانيا يوسف تحتفل بالكريسماس مع ابنتيها رانيا يوسف تحتفل بالكريسماس مع ابنتيها 2018-12-27 | 09:13:33

احتفلت الفنانة المصرية رانيا يوسف، بالكريسماس مع ابنتيها، ونشرت صور من الاحتفال...

درة تفجر مفاجأة عن فساتينها ومجوهراتها باهظة الثمن درة تفجر مفاجأة عن فساتينها ومجوهراتها باهظة الثمن 2018-12-26 | 15:55:53

دائما ما تخطف الفنانة التونسية درة الأنظار بإطلالاتها الأنيقة، التي تصبح حديث...

مايا دياب مع ابنتها وشجرة الميلاد! مايا دياب مع ابنتها وشجرة الميلاد! 2018-12-26 | 15:00:44

احتفلت الفنانة اللبنانية مايا دياب، بأعياد الميلاد المجيدة مع ابنتها “كاى” داخل...

الفنانة المصرية بشرى تشن أعنف هجوم على محمد رمضان الفنانة المصرية بشرى تشن أعنف هجوم على محمد رمضان 2018-12-26 | 13:55:40

شنت الفنانة المصرية بشرى هجوماً كبيراً على الممثل المصري ​محمد رمضان​ من خلال...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سلاح الصفافرة اعتقال شاب الناصرة حي تفتيش بيت كارل جوستاف بندقية اشتباه مطار حيفا احد المسافرين اخلاء فتى قاصر بئر ماء شقيب السام مقيد سلاسل حديد مشتبه ضرب اعتقال النقب الجنوب قتل شخصان في الثلاثينيات من عمرهما واصب اربعة اخرون بجراح مختلفة في حادث سير وقع قرب بلدة راهط البدوية بالنقب .الكلية العربية في حيفا تفتتح عامها الدراسي الجديد زكي كمال مشاركة واسعة طلاب كاظمالساهريحضنمسابقةTheVoiceفيديوحصرياقرث مداهمة مصادرة مهجرة دائرة اراضي اسرائيل عناصر حطب معدات استياء عارم تهجير سياسةكلنا صوتهم مسيرة الخصريين حيفا مظاهرة مشاركة واسعة اطلاق نار شبلي قرية مستشفى اصابة متوسطة علاج مستشفى مسيرة تضامنية دبورية حظر الحركة الاسلامية الفريديس انتخابات رئاسة مجلس محلي احمد برية ايمن مرعي شمعون جابسو رئيس بلدية نتسيرت عيليت دت لمزاولة عملي بوكيمون جو بحث فتاة قاصر مستشفى كسر جمجمة كرمئيل نزيف مخ كفر قاسم قذيفة الحرب العالمية الاولى العثور حفريات شرطة متفجرات خلال اعمال خلع ملابسهن فتيات رهط عرار ابو . طلب مطالبة اقالة شرطة اشدود
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com