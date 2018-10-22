إلقاء, القبض, على, فنانة, عربية, شهيرة, ملقبة, بالساندريلا, بسبب, ارتدائها, الـ”بنطلون”!, فنمواضيع, مختارة,

في خطوة اثارت اهتمام الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي، ألقت الأجهزة الأمنية في ​السودان​ القبض على الفنانة ​منى مجدي​، بسبب إرتدائها "بنطلون" أثناء إحيائها حفلاً غنائياً، وجاءت خطوة الأجهزة الامنية بعد انتشار فيديو وصور من الحفل على مواقع التواصل الإجتماعي





بعض الوسائل الإعلامية السودانية اشارت الى ان شرطة النظام العام في العاصمة السودانية الخرطوم حررت محضراً وفقاً للمادة 152 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، وتم اعتبار ملابس الفنانة منى مجدي في الحفل الفني الذي أحيته مخالفة للقانون الخاص بالملابس في السودان

وبحسب الصور المتداولة بشكل واسع فقد ظهرت المطربة الملقبة بالساندريلا وهي تغني أعلى المسرح وترتدي "بنطلون" وملابس مثيرة وشفافة حسبما كتب ناشرو الصور.



نجمة برنامج أغاني وأغاني عرضت نفسها لانتقادات حادة ولاذعة من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي لا يرحم, وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد كتب مازن عبد الجليل: "دا اوبجكتيف شديد".وكتب خالد فيغو: "دي جاية تغني بملابس النوم" وكتب ود عبد التام: " انحطاط وانحراف".