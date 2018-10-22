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حولدائي رئيس بلدية تل أبيب يافا:  قانون " الولاء في الثقافة" غير ديموقراطي



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في تعقيب على قانون "الولاء في الثقافة" والذي بادرت اليه الوزيرة ميري ريغيف بموافقة الوزير موشيه كحلون، صرح رون حولدائي رئيس بلدية تل أبيب يافا

 

 

بأن المصادقة على هذا القانون ومنح الوزيرة ريغيف صلاحيات الرقابة على الاعمال الفنية والثقافية هي بمثابة عمل يتناقض والديموقراطية بأعلى مستوى، وأضاف: "ليست هناك أي مجال بان تكون وزيرة الثقافة هي أيضا وزيرة "الرقابة" فهذا أمر لا يصح ولا يجوز على الاطلاق".


كما وأعلن حولدائي: " سنحاول بكل قوتنا منع الرقابة على الثقافة، وبقدر الإمكان أن نمول أي عمل كبديل عن الوزارة من أجل الحفاظ على حرية التعبير وحرية الفكر وحرية الثقافة. سأعمل كل ما بوسعي كرئيس لبلدية تل أبيب- يافا لدعم الثقافة والفنانين في المدينة حتى لو كانت أعمالهم تنتقد أي مؤسسة رسمية، حكومية كانت ام بلدية".

 





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