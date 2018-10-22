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نتنياهو لنائبة في الكونغرس: لم تكن لنا مدافعة أفضل عن إسرائيل منك



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إستقبل رئيس الوزراء الاسرائيلي بينيامين نتنياهو اليوم الاثنين في ديوانه بمدينة القدس نائبة الكونجرس الأمريكية إيليانا روس لاتينين وبمناسبة انتهاء ولايتها شكرها على عملها لصالح دولة إسرائيل وعلى تعميق العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة وقال: "قلت ذلك سابقا وسأقولها مرة أخرى - لم تكن لنا مدافعة أفضل عن إسرائيل ومدافعة أفضل عن الحقيقة. إذن, أريد أن أشكرك".

 

وردت النائبة روس لاتينين قائلةً: "يا سيدي رئيس الوزراء, تشرفت كثيرا في حياتي المهنية بالعمل لصالح التحالف المتين الذي يسود بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

 

 





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