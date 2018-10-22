سخنين, والناصرة, ويركا, الأخطر, عربيًا, بساعات, بعد, الظهر,

مع إقتراب التوقيت الشتوي، أظهرت المعطيات أنّه أصيب حوالي 2000 شخص في حوادث الطرق في عام 2017 بين الساعة 16:00 - 17:00 ، وهو أخطر وقت خلال اليوم. وما هو أخطر وقت في بلدتك؟ تعتبر سخنين خطيرة في فترة ما بعد الظهر، وفييركا أكثر خطورة خاصة عند الظهر، أما في باقة الغربية تعتبر أيضا خطيرة في فترة ما بعد الظهر ولكن أيضا في المساء





واضاف بيان جمعية اور ياروك الذي وصل الى الصنارة نت :"في فترة ما بعد الظهر ولدى عودتك من العمل الى البيت مسرعا لجمع الأولاد، واتخاذ الوقت الكافي للقيام بالترتيبات اللازمة قبل انتهاء اليوم؟ من المستحسن أن ترفع قدمك عن دعسة البنزين وتخفيض السرعة أو الخروج قبل ربع ساعة من الوقت. ووفقًا لتحليل قامت بإجرائه جمعية أور ياروك ، واستنادا للبيانات الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء ، فإن أخطر وقت في اليوم ، والذي أصيب فيه أعلى عدد من الناس في حوادث الطرق في عام 2017 ، كان من الساعة 16:00 - 17:00 ، حيث أصيب خلالها 1924 شخصًا. الساعة الخطيرة هي أيضا في فترة ما بعد الظهر بين الساعة 17:00 - 18:00 ، أصيب خلالها 1805 شخصا في العام الماضي".

وفي نهاية الأسبوع ، سوف ننتقل إلى التوقيت الشتاء ، وبحلول الساعة الخامسة من بعد الظهر سيكون الظلام في الخارج. بشكل عام ، يمكن للمرء أن يرى أن فترة ما بعد الظهر هي أخطر وقت، وهو الاتجاه الذي يبدأ في الساعة 15:00 بعد الظهر وينخفض في الساعة 20:00 ، وكذلك ساعات الصباح بين الساعة 7:00 - 9:00".

عندما ننظر إلى الساعات التي يقتل فيها معظم الناس في حوادث الطرق , يمكن ملاحظة أنه من الساعة 14:00 - 15:00 , قتل أكبر عدد من الأشخاص (29) في حوادث الطرق في عام 2017. وبلغ عدد المصابين بجروح خطيرة هو الأعلى في نفس الوقت القاتل (164 )

واضاف البيان :" إيريز كيتا ، مدير عام جمعية أور ياروك: "خلال ساعات الذروة على الطرق ، وفي الصباح وبعد الظهر ، حيث تسافر أكبر عدد من المركبات فهناك أيضا خطر أكبر لحدوث حادث طرق. خلال هذه الساعات ، يجب على الشرطة تطبيق وإنفاذ القانون والتركيز على الطرق المزدحمة والصاخبة. "سوف يؤدي تركيز النشاط خلال ساعات مكثفة إلى خلق بيئة رادعة يمكن أن تقلل بشكل ملحوظ من عدد حوادث الطرق".



· عدد الإصابات في حوادث الطرق في سخنين هو الأعلى في عام 2017 من الساعة 17:00 - 18:00 ، أصيب خلاله 23 شخصًا.

· بلغ عدد الإصابات في حوادث الطرق في الناصرة في عام 2017 , بين الساعة 17:00 - 18:00 ، أصيب خلاله 17 شخصًا.

· بلغ عدد الإصابات في حوادث الطرق في باقة الغربية أعلى مستوى في عام 2017 ، من الساعة 16:00 - 17:00 ومن الساعة 19:00 - 20:00 ، حيث أصيب خلال كل واحد منهم 12 شخصا.

· بلغ عدد الإصابات في حوادث الطرق في يركا أعلى مستوى في عام 2017 ، من الساعة 13:00 - 14:00 ، أصيب خلاله 12 شخصًا.

· بلغ عدد الإصابات في حوادث الطرق في أم الفحم هو الأعلى في عام 2017 , من الساعة 16:00 - 17:00 , أصيب خلاله 11 شخصًا"