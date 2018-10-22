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أبو عرار   الخان الأحمر منطقة محتلة ولا حق لإسرائيل فيها 



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في خطابه اليوم الإثنين 22-10-2018 في الكنيست، تطرق النائب طلب أبو عرار إلى أخر المستجدات في الخان الأحمر.

 

وفي مداخلته قال:" حكومة إسرائيل بارعة في مصادرة الأراضي وتهجير السكان من أوطانهم وهدم البيوت، وهذا الذي يحصل في قرية الخان الأحمر القريبة من القدس والتي يعيش فيها عرب بدو أصلهم من بلدة تل عراد في النقب، وقد طردهم الجيش أبان الحكم العسكري في سنوات الخمسين من القرن الماضي".

 

وأضاف:" العالم يتابع مساعي إسرائيل لطرد السكان بالقوة، مؤكداً أن ذلك هو خرق للقوانين والأعراف الدولية ويتوجب على إسرائيل التوقف عن عمليه التهجير وترك سكان خان الأحمر وشأنهم".

 





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