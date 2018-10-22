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إصابة رجل (54 عامًا) من إبطن بجراح خطيرة جرّاء تعرضه لإطلاق رصاص



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في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي مساء اليوم الاثنين ان قوات معززة من الشرطة بمساعدة مروحية تابعة للشرطة تجري في هذه الساعة، عمليات مسح وتمشيط في منطقة بلدة إبطن، بحثًا عن مشتبه من البلدة إثر ضلوعه بإطلاق نار وإصابة مواطن آخر من البلدة، بجروح بالغة (وفق مصادر طبية).

المصاب، الذي يبلغ من العمر 54 عاما من البلدة أحيل إثر جروحة البالغة إلى المركز الطبي رمبام في حيفا، أما المشتبه لاذ بالفرار من المكان.

قيادة محطة الشرطة متواجدة في المكان، جنبًا إلى جنب مع القوات الأخرى منها من يجري عمليات المسح والتمشيط، ومنها المحققين وخبراء التشخيص الجنائي الذين شرعوا بجمع البينات والأدلة.

إصابة رجل (54 عامًا) من إبطن بجراح خطيرة جرّاء تعرضه لإطلاق رصاص




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