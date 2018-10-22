رئيس, الجامعة, العربية, الامريكية, جنين, يسلم, ذوي, الفقيدة, مرام, صبيح, من, كفركنا, شهادتها, الجامعية,

قام رئيس الجامعة العربية الامريكية في جنين الأستاذ الدكتور علي زيدان أبو زهري، بتسليم والد الفقيدة مرام صبيح طالبة تخصص العلاج الوظيفي في كلية العلوم الطبية المساندة من بلدة كفركنا في الداخل الفلسطيني، شهادتها الجامعية تكريما لروحها، بعد ان وافتها المنية إثر نوبة قلبية وهي على مشارف التخرج من الجامعة، حيث تبقى لها ساعة دراسية واحدة لإكمال حلمها.

وحضر تسليم الشهادة لذوي الفقيدة مرام صبيح، نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية الأستاذ الدكتور زكي صالح، وعميد القبول والتسجيل الدكتور حازم خنفر، حيث قال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أبو زهري: "كنت أتمنى ان أسلم شهادة الجامعة للطالبة المرحومة مرام في حفل تخريج طلبة الجامعة العام القادم، أمام زملائها الطلبة وأساتذتها، وجميع الحاضرين، وسط الفرحة العارمة، لكن قدر الله وما شاء فعل، واليوم نحن في الجامعة العربية الامريكية نشعر ببالغ الحزن والأسى على فقيدة هذه الجامعة".وأضاف، اليوم أقول لذوي المرحومة رغم المصاب الكبير، حيث كانت مرام، مثالاً للطالب المجتهد والمجد، سعت من أجل هدف ألا وهو أن تحصل على العلم والشهادة الجامعة من جامعتنا التي تفتخر بها، اليوم نسلم شهادة مرام الجامعية لوالدها تكريما لروحها، واعتزازاً بإصرارهاً لسنوات على المثابرة من أجل الحصول على هذه الدرجة العلمية، الرحمة لك ابنتنا وطالبتنا وخريجتنا مرام، ولروحك الطمأنينة والسلام.وبكلمات حزينة قال فؤاد صبيح والدة الفقيدة مرام: "قدر الله وما شاء فعل، ابنتي العزيزة مرام أتمنى من الله ان يمن علينا بالصبر على فارقكِ، اليوم انا في جامعتكِ التي حلمتي ان تتخرجي منها بدعوة من رئيس الجامعة، اليوم أحقق انا وأسرة الجامعة الطيبة لك هذا الحلم، اليوم تسلمت شهادتك التي أفتخر بها وأفتخر باسمك المخطوط عليها، ستبقى هذه الشهادة تزين بيتنا، كما ستبقى روحك بيننا، وذكرياتك حاضرة بكل تفاصيها في بيتنا وجامعتنا وبلدتنا، وسنبقى نتقاسم لحظات الفرح والحزن سوياً، لروحك المحبة الدائمة والسلام، وللجامعة العربية الامريكية الشكر العظيم.