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رئيس الجامعة العربية الامريكية [kdk يسلم ذوي الفقيدة مرام صبيح من بلدة كفركنا شهادتها الجامعية



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رئيس الجامعة العربية الامريكية [kdk يسلم ذوي الفقيدة مرام صبيح من بلدة كفركنا شهادتها الجامعية




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