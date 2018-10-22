رئيس, الجامعة, العربية, الامريكية, [kdk, يسلم, ذوي, الفقيدة, مرام, صبيح, من, بلدة, كفركنا, شهادتها, الجامعية,

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بالصور: منتخب الأردن يودع كأس آسيا على يد فيتنام 2019-01-20 | 15:50:10 ودع المنتخب الأردني، بطولة كأس آسيا 2019 المقامة حاليا بالإمارات، من دور الـ 16،...

الجيش اللبناني يعتقل المُشتبه به بالتسلل من إسرئيل 2019-01-17 | 17:56:41 ألقت مخابرات الجيش اللبناني الخميس، القبض على المشتبه به بالتسلل من إسرائيل إلى...

ابو عبيدة يوجه رسالة لأهل الضفة الغربية 2019-01-09 | 22:06:35 قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام إن القائد يحيى عياش ترك في ذاكرة...

سمنة وسكري.. مخاطر الارجيلة لا تقتصر على الجهاز التنفسي 2019-01-07 | 19:24:54 مخاطر مروعة كشفت عنها دراسة ضخمة أوردتها كبرى وسائل الإعلام البريطانية، وتشير...

مركزية حيفا ترد دعوى حاتم عطالله وتبقي وهيب حبيش رئيسًا لمجلس يركا المحلي 2019-01-03 | 19:34:21 ردت محكمة الشؤون الادارية، المركزية في حيفا اليوم الخميس الالتماس ضد نتائج...

محاضرة للمحامي قيس ناصر عن العمل القضائي ضد هدم البيوت في النقب 2018-12-29 | 11:39:21 بدعوة من المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب قدم المحامي قيس يوسف ناصر...