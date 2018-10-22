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واحة السلام تستعد لانتخابات المجلس الإقليمي مطيه يهودا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 في إطار الاستعدادات للانتخابات للسلطات المحلية، قام مندوبو قرية "واحة السلام" التابعة للمجلس الإقليمي "مطيه يهودا" بعقد لقاءات مع المرشحين لرئاسة المجلس الإقليمي، يوسي موشيه ونيڤ ڤيزل، وذلك من أجل الاستماع ومناقشة الطروحات المستقبلية للمرشحين.



ويذكر ان واحة السلام ستخوض الانتخابات لمندوبها في المجلس الإقليمي بقائمة توافقية يرأسها  أنور داوود، رئيس اللجنة المحلية في القرية.   




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