الافراج, عن, محافظ, القدس, بشرط, الحبس, المنزلي,

قرر قاضي المحكمة المركزية في القدس ، اليوم الاثنين، الافراج عن محافظ القدس عدنان غيث بشرط الحبس المنزلي والأبعاد عن منزله في بلدة سلوان.

قاضي المحكمة المركزية وافق على الاستئناف المقدم ضد القرار الصادر من "محكمة الصلح"، القاضي بتمديد محافظ القدس، وعليه قرر الافراج عنه بشرط الحبس المنزلي والأبعاد عن منزله في سلوان الى حي واد الجوز بالقدس لمدة 7 ايام، اضافة الى منع الحديث مع المخابرات الفلسطينية، وكفالة مالية قيمتها 20 الف شيكل.وبعد صدور قرار الافراج طالبت النيابة تجميد تنفيذه للاستئناف على القرار للمحكمة العليا.