تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-23 22:03:28 رسميا.. هيجواين ينتقل إلى تشيلسي |  2019-01-24 00:01:15 الكابينت يسمح بدخول اموال قطر الى غزة |  2019-01-23 21:58:14 المصادقة على ميزانية مجلس طرعان المحلي بالإجماع‎ |  2019-01-23 21:56:29 نتنياهو يعزي عائلة المرحومة ايه مصاروة |  2019-01-23 22:30:59 اصابات خطيرة باطلاق نار في دير الاسد |  2019-01-23 22:13:21 مشاركة عربية واسعة في المعرض السياحي الدولي فيتور ٢٠١٩ |  2019-01-23 20:24:19 وليد ذياب:اذا المتدينون قادرون ان يجلسوا في الحكومة نحن نستطيع أيضاً |  2019-01-23 19:07:34 كيف رد مدير أعمال هيفاء وهبي على تصريح مايا دياب!! |  2019-01-23 19:03:24 علاج نقص هذا الفيتامين يحمي من أمراض الرئة والإنفلونزا |  2019-01-23 18:59:53 دي يونج يعلن انتقاله إلى برشلونة |  2019-01-23 18:34:11 الناصرة:المجلس البلدي يعقد جلسته الاولى للتصويت على تعيين نواب الرئيس |  2019-01-23 18:30:55 طائرات مجهولة تصوّر قاعدة جوية سرية |  2019-01-23 16:29:29 موسكو ترد على واشنطن.. وتكشف صاروخها الجديد للعالم |  2019-01-23 12:01:39 الالاف يشيعون جثمان الطالبة ايه مصاروة من باقة الغربية |  2019-01-23 14:55:49 إسرائيل: إيران تحاول فتح جبهة عسكرية رابعة علينا |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

خدعة سرية في آيفون تضمن عدم فشل أهم مزاياه!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف خبراء عن خدعة تساعد مستخدمي هواتف آيفون المزودة بميزة "Face ID" (التعرف على الوجوه) التي لا تعمل على فتح القفل من المرة الأولى.




وفي حال كنت تملك آيفون X أو آيفون XS أو XS Max، فإن جهازك يحتوي على وحدة خاصة لـ Face ID في الأعلى، تقوم بمسح وجهك. ويمكن لذلك أن يحمي هاتفك بطريقة آمنة نسبيا، ويمنع عمليات الاختراق.


ويستخدم الهاتف مستشعرات مختلفة لتحديد مقدار الضوء الذي تحتاجه لإضاءة معالم وجهك. ثم يتم غمر الوجه بضوء الأشعة تحت الحمراء، الذي يقع خارج نطاق الضوء المرئي.


وتنتج نقاط العرض أكثر من 30 ألف نقطة من الضوء غير المرئي، ما يؤدي إلى إنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد لوجهك. وتلتقط كاميرا الأشعة تحت الحمراء صورا لنمط النقط المحدد.


وبمجرد استيعاب هاتفك لكل هذه المعلومات، يمكنه استخدام ميزات وجهك المحددة، مثل شكل عظمة الوجنة أو المسافة بين عينيك، للتحقق من هويتك.


وتقول شركة آبل إن هناك فرصة واحدة من مليون لاحتمال قيام شخص آخر بفتح هاتف أحد مستخدمي آيفون، باستخدام Face ID، على الرغم من أن النظام قد يُخدع من قبل التوأم.



ومع ذلك، يمكن القول إن هذه الميزة أفضل بديل للماسح الضوئي لبصمات الأصابع، التي يمكن أن تفشل بمعدل فرصة واحدة من بين 50 ألف محاولة.


ولكن المشكلة تكمن في تعرض ميزة التعرف على الوجوه لبعض العقبات، بما في ذلك تغير المعالم أو تغطية الشعر للوجه أو ارتداء نظارة الشمس، ما يمكن أن يؤدي إلى فشل تقنية Face ID. لذا، قدمت آبل ميزة إضافية تسمى المظهر البديل.


وعند إعداد Face ID لأول مرة، سيتم فحص وجهك لتتعرف التقنية على وجهك بشكل أفضل. وباستخدام المظهر البديل، يمكنك اختيار "مظهر" ثانوي من شأنه أن يساعد Face ID في التعرف عليك، خاصة بالأوقات التي يفشل فيها عادة.


وعلى سبيل المثال، يمكنك إعداد المظهر البديل بارتداء النظارة الشمسية المفضلة لديك، أو إعداد شعرك بالطريقة المعتادة حتى لو كان يغطي وجهك. كما يمكنك عدم حلاقة شعرك لتطبيق المظهر البديل.


ولإجراء ذلك، ما عليك سوى فتح تطبيق الإعدادات، والتوجه إلى خيار Face ID ورمز المرور، حيث يوجد خيار إعداد المظهر البديل.




كلمات متعلقة

خدعة, سرية, في, آيفون, تضمن, عدم, فشل, أهم, مزاياه!,

تابعونــا

فيديو - نجاة زرافة بعد 4 ساعات من الصراع مع 6 لبؤات فيديو - نجاة زرافة بعد 4 ساعات من الصراع مع 6 لبؤات 2019-01-23 | 14:55:31

نجحت زرافة شجاعة في محمية طبيعية بجنوب أفريقيا، في التغلب على آلامها بعد صراع دام...

عطل أصاب "واتساب".. وموجة الغضب تجتاح تويتر عطل أصاب "واتساب".. وموجة الغضب تجتاح تويتر 2019-01-23 | 12:46:53

تعرض تطبيق التواصل الفوري "واتساب"، الثلاثاء، إلى عطل فني منع ملايين المستخدمين...

فيديو مؤثر.. كلبة تستجدي المارة لإنقاذ جروها المصاب فيديو مؤثر.. كلبة تستجدي المارة لإنقاذ جروها المصاب 2019-01-23 | 10:26:29

أظهرت لقطات محزنة نباح كلبة أم وهي تندفع نحو السيارات المارة، بحثا عن مساعدة...

بعد أشهر من الحادثة.. كشف سبب وفاة سعوديتين بأميركا بعد أشهر من الحادثة.. كشف سبب وفاة سعوديتين بأميركا 2019-01-23 | 08:50:05

حسم الطب الشرعي في ولاية نيويورك سبب وفاة شقيقتين سعوديتين، كانت السلطات قد عثرت...

محاكمة شرطي وعشيقته قتلا زوجته قبل 20 عاما محاكمة شرطي وعشيقته قتلا زوجته قبل 20 عاما 2019-01-22 | 19:46:03

مثل رجل وعشيقته، أمام إحدى محاكم مدينة فيسبادن بولاية هسن الألمانية، بتهمة قتل...

مصورة تصف بعدستها ما فعله فيلان صغيران: اهتز قلبي مصورة تصف بعدستها ما فعله فيلان صغيران: اهتز قلبي 2019-01-22 | 14:55:38

يوم تلعب صغار الأفيال في إفريقيا، تهتز القلوب في أوروبا، وتحديداً قلب المصورة...

عرض حطام حادث سيارة الأمير فيليب للبيع بآلاف الدولارات! عرض حطام حادث سيارة الأمير فيليب للبيع بآلاف الدولارات! 2019-01-22 | 13:15:28

عرض موقع "eBay" الشهير على الإنترنت، الحطام الناتج عن حادث سيارة الأمير فيليب، للبيع...

القطط "تعمي" تركيتين.. وحالة "عصية على التصور" القطط "تعمي" تركيتين.. وحالة "عصية على التصور" 2019-01-22 | 08:19:10

في واقعتين أثارتا الاهتمام في تركيا يتسبب كائن حي طفيلي يوجد في القطط بإصابة...

أسدان "يعذبان" رجلا حتى الموت في الهند! أسدان "يعذبان" رجلا حتى الموت في الهند! 2019-01-21 | 14:55:16

لقي رجل مصرعه بعد أن دخل إلى قفص الأسود في إحدى حدائق الحيوان بمدينة موهالي...

واتساب يفرض تغييرا كبيرا على خاصية "إعادة الإرسال" واتساب يفرض تغييرا كبيرا على خاصية "إعادة الإرسال" 2019-01-21 | 14:00:11

في محاولة لفرض قيود على انتشار الشائعات والمعلومات الخاطئة والرسائل الزائفة،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids التأمين الوطني ملايين نصب احتيال شبكة سرقة مبالغ شيكل كفرمندا حيفا مشتبهون الرملة ماء ساخن حروق التسبب ابنتها قاصر القسم العلوي جسمها حريق سكن طلابي كلية كنيرت طبريا اطفاء اخماد اصابة خطيرة عامل منطقة صناعية طمرة مدينة مستشفى اسعاف شرطة تحقيق تلاسيميا نجاح عملية مستشفى الجليل الغربي عملية اول العالم طعن الجواريش قاصرتان الرملة شابتان عربيتان شخص في المحطة المركزية للحافلات في الرملة اصابة طفيفة شرطة اسعاف عامل سقط عليه جسم ثقيل مصرع ورشة بناء جاني هتكفا مركز البلاد مستشفى شرطة توزيع حلوى التوفي طلاب مدرسة ابتدائية الناصرة ذعر الاهالي انقلاب صفد شاحنة اصابة سائق طرعان قرية مروحية نقل حيوانات حدائق قرود البلاد العالم غزة خان يونس حريق سمجد سلطة اطفاء ام الفحم حدوث حال تدابير سبل الامن الامان الجزار سمجد مصلى نساء ضبط 300 اسطوانة غاز كفر مندا سخنين دير حنا توقيف مشتبهين شرطة حملة تفتيش اطلاق نار سيارة عابرة اتجاه سيارة اخرى امرأة عكا متوسطة اصابة مصرع شاب البعنة قرية حادث طرق مروع سيارات قرب كرمئيل اسعاف محمد علي بكري شرطة خالد صبحي والد مجدي سالم دير حنا طبيب قلبي محروق على ابني حادث عمل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com