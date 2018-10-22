خدعة, سرية, في, آيفون, تضمن, عدم, فشل, أهم, مزاياه!,

كشف خبراء عن خدعة تساعد مستخدمي هواتف آيفون المزودة بميزة "Face ID" (التعرف على الوجوه) التي لا تعمل على فتح القفل من المرة الأولى.

وفي حال كنت تملك آيفون X أو آيفون XS أو XS Max، فإن جهازك يحتوي على وحدة خاصة لـ Face ID في الأعلى، تقوم بمسح وجهك. ويمكن لذلك أن يحمي هاتفك بطريقة آمنة نسبيا، ويمنع عمليات الاختراق.ويستخدم الهاتف مستشعرات مختلفة لتحديد مقدار الضوء الذي تحتاجه لإضاءة معالم وجهك. ثم يتم غمر الوجه بضوء الأشعة تحت الحمراء، الذي يقع خارج نطاق الضوء المرئي.وتنتج نقاط العرض أكثر من 30 ألف نقطة من الضوء غير المرئي، ما يؤدي إلى إنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد لوجهك. وتلتقط كاميرا الأشعة تحت الحمراء صورا لنمط النقط المحدد.وبمجرد استيعاب هاتفك لكل هذه المعلومات، يمكنه استخدام ميزات وجهك المحددة، مثل شكل عظمة الوجنة أو المسافة بين عينيك، للتحقق من هويتك.وتقول شركة آبل إن هناك فرصة واحدة من مليون لاحتمال قيام شخص آخر بفتح هاتف أحد مستخدمي آيفون، باستخدام Face ID، على الرغم من أن النظام قد يُخدع من قبل التوأم.ومع ذلك، يمكن القول إن هذه الميزة أفضل بديل للماسح الضوئي لبصمات الأصابع، التي يمكن أن تفشل بمعدل فرصة واحدة من بين 50 ألف محاولة.ولكن المشكلة تكمن في تعرض ميزة التعرف على الوجوه لبعض العقبات، بما في ذلك تغير المعالم أو تغطية الشعر للوجه أو ارتداء نظارة الشمس، ما يمكن أن يؤدي إلى فشل تقنية Face ID. لذا، قدمت آبل ميزة إضافية تسمى المظهر البديل.وعند إعداد Face ID لأول مرة، سيتم فحص وجهك لتتعرف التقنية على وجهك بشكل أفضل. وباستخدام المظهر البديل، يمكنك اختيار "مظهر" ثانوي من شأنه أن يساعد Face ID في التعرف عليك، خاصة بالأوقات التي يفشل فيها عادة.وعلى سبيل المثال، يمكنك إعداد المظهر البديل بارتداء النظارة الشمسية المفضلة لديك، أو إعداد شعرك بالطريقة المعتادة حتى لو كان يغطي وجهك. كما يمكنك عدم حلاقة شعرك لتطبيق المظهر البديل.ولإجراء ذلك، ما عليك سوى فتح تطبيق الإعدادات، والتوجه إلى خيار Face ID ورمز المرور، حيث يوجد خيار إعداد المظهر البديل.