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برشلونة يعلن "القول الفصل" في عودة نيمار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أخيرا قال برشلونة الإسباني كلمته بشأن عودة محتملة لنجمه السابق نيمار، الذي رحل عن "كامب نو" العام الماضي إلى باريس سان جرمان الفرنسي.



وفي تصريحات لراديو كتالونيا، قال رئيس النادي الكتالوني جوسيب ماريا بارتوميو إنه "ليست لديه خطط" لاستعادة البرازيلي صاحب الـ26 عاما، الذي انتقل إلى الدوري الفرنسي بأكبر صفقة في تاريخ كرة القدم.


وأضاف بارتوميو: "نيمار رحل ولا يُتوقع أن يعود إلى برشلونة، لا خطط لدينا لضمه مجددا".


وكان بارتوميو يرد على تقارير صحفية انتشرت مؤخرا عن إمكانية عودة نيمار، الذي انتقل إلى باريس سان جرمان مقابل 222 مليون يورو.


ومن جهة أخرى، نفى رئيس النادي أنه ينوي إبرام أي تعاقدات في موسم الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، مشيرا إلى إمكانية تصعيد لاعبين من الفريق الثاني "برشلونة ب" بعدما "أثبتوا أنهم جديرون بالمشاركة مع الفريق الأول".


كما أبدى بارتوميو تمسكه بالمدير الفني إرنستو فالفيردي، قائلا: "لديه عقد هنا للموسم الجاري والمقبل. نحن سعداء جدا معه لأنه واضح جدا ولديه منطق".


ويتحضر برشلونة لاستضافة غريمه التقليدي ريال مدريد، الأحد، في كلاسيكو الدوري الإسباني بالمرحلة العاشرة من المسابقة.


ويتصدر الفريق الكتالوني الدوري برصيد 18 نقطة من 9 مباريات، فيما يحل نظيره الملكي المتعثر في المركز السابع مع 14 نقطة فقط.




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